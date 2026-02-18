¿Hollywood ante un divorcio? Liberan a Shia LaBeouf y resurgen versiones de ruptura con Mia Goth

Nueva Orleans, Estados Unidos.- El actor estadounidense Shia Saide LaBeouf, que ayer dio bastante de qué hablar cuando comenzó a circular en redes sociales un video donde termina arrestado por supuestamente golpear a uno de los encargados de un bar en Nueva Orleans, Estados Unidos, finalmente ya se pronunció en X (antes Twitter). A pesar de la tremenda sorpresa, el hombre que se dice recientemente se separó de su esposa, la también actriz Mia Goth, reaccionó ante la polémica.

¿Qué comentó el actor?

En la plataforma de Elon Musk publicó una escueta pero efectiva frase: "Libérenme", lo cual podría interpretarse como una forma de reírse de la situación, recibiendo como respuesta de los internautas varias reacciones que lo tomaron desde el lado de sus problemas para mantenerse sobrio, porque al menos para los fans no es ajeno que desde varios años atrás sufre con la dependencia al alcohol.

¿Se separó de Mia Goth?

Todo parece indicar que esta no es la mejor etapa para el protagonista de la franquicia de Transformers, porque según una fuente anónima de Page Six la polémica pareja lleva aproximadamente un año separada; se supone que la idea era seguir manteniendo oculta esta ruptura, pero no fue posible por este reciente escándalo que puso nuevamente las miradas sobre la mujer que le dio vida a MaXXXine y Pearl.

Mia Goth

¿Es definitivo?

En realidad, no se sabe con exactitud debido a que ninguno de los dos ha salido a pronunciarse; incluso se desconoce si ya iniciaron un proceso legal de divorcio. Uno de los informantes de la revista destacó que, tras el distanciamiento, LaBeouf optó por mudarse a Nueva Orleans con el objetivo de convivir más con su familia en este difícil inicio de 2026. En TRIBUNA estaremos al pendiente.

Free me — Shia LaBeouf (@thecampaignbook) February 18, 2026

Antes que nada, se dice que los elementos que provocaron la inminente distancia fueron el desgaste acumulado, la distancia geográfica y las exigencias profesionales. Precisamente, en el pasado se vieron vinculados con rumores de ser una relación tóxica y para los amantes del entretenimiento no era de las favoritas, porque a muchos no les gustaba el comportamiento del exintegrante de Disney.

Fuente: Tribuna del Yaqui