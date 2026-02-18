Horóscopo Chino: Inicia el Año del Caballo de Fuego y estos signos del zodiaco se verán más beneficiados

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos revelan que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento. Descubre cuáles se verán más beneficiados este día, miércoles 18 de febrero del 2026.
Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.
CABALLO
En su año con el elemento de fuego, el caballo será uno de lo signos más afortunados con el cambio de ciclo, gracias a que es el momento de liberarse de cargas pasadas, hacer cambios en la rutina diaria, el trabajo o actividades diarias, despejara el camino para nuevas bendiciones en el amor y los negocios.
CABRA
Es momento que dejes ir aquellas malas energías, pensamientos negativos y sueltes los sentimientos, como la tristeza, el llanto y empieces a canalizarlo.
MONO
Los problemas fuertes van a presentarse a lo largo del día, pero darte un momento para pensar y ser más flexible en ciertas condiciones permitirá cambios de opiniones que te salvarán de un problema mayor, y cambiará tu suerte a una más positiva.
GALLO
Aunque parezca difícil, debes de mantener un orden práctico en tus cosas, o en ámbitos laborales y personales podrías presentar problemas para el manejo de agenda y complicaría un progreso en las actividades laborales.
PERRO
Al igual que el animal que rige tu vida, con la influencia del elemento del fuego y en combinación con el caballo, elevará tu instinto de consciencia y lealtad, se intensificarán y pasarás
CERDO
Es momento de que pongas en pausas tus constantes actividades, que detengas el ir y venir, descanses para reponer energía y se verán resultados positivos a lo largo de la semana con mejor energía y una enfocada concentración en tareas urgentes.
RATA
Enfrentas una complicación inesperada en el trabajo, pero con la calma y la agilidad del signo regido por el fuego, podrás encontrar la solución de forma rápida e ingeniosa, llamando la atención para bien.
BÚFALO
Haz enfrentado muchas complicaciones y obstáculos en los últimos años, pero debes seguir manteniendo la fortaleza física y mental. No dudes de ti y de tus ideales,
TIGRE
El coraje no debe de ganar lugar en la 'luz', es momento de calmar la mente y arreglar la conversión pendiente, concluyendo con una nueva alianza.
GATO:
Este día es el monento para que comience a tomar las riendas del destino con determinación, pero también con conciencia sobre lo que viene más allá de lo que desea.
CONEJO
Necesidad de calma. Un rato de silencio vale oro. Números de la Suerte: 4, 15, 30.
DRAGÓN
Día de protagonismo natural. Te buscan por tu visión o experiencia. Números de la Suerte: 8, 20, 35.
SERPIENTE
Intuición afilada. Detectás una mentira antes de que termine. Números de la Suerte: 7, 16, 32.
Fuente: Tribuna del Yaqui