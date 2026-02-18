Horóscopo Chino: Inicia el Año del Caballo de Fuego y estos signos del zodiaco se verán más beneficiados

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos revelan que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento. Descubre cuáles se verán más beneficiados este día, miércoles 18 de febrero del 2026.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

CABALLO

En su año con el elemento de fuego, el caballo será uno de lo signos más afortunados con el cambio de ciclo, gracias a que es el momento de liberarse de cargas pasadas, hacer cambios en la rutina diaria, el trabajo o actividades diarias, despejara el camino para nuevas bendiciones en el amor y los negocios.

CABRA

Es momento que dejes ir aquellas malas energías, pensamientos negativos y sueltes los sentimientos, como la tristeza, el llanto y empieces a canalizarlo.

uD83DuDC34uD83DuDD25uD83EuDDE7 Claves para este Año Nuevo Chino uD83DuDC34uD83DuDD25uD83EuDDE7



El Nuevo Año Chino conocido también como el festival de la primavera, marca también la entrada de un nuevo signo del Horóscopo Chino, que se rige por ciclos anuales y compuesto por 12 animales uD83DuDE2EuD83DuDC4F.#AñoNuevoChino #CaballoDeFuego pic.twitter.com/mt7r00iuAU — Ser Consciente (@SerConscienteFM) February 17, 2026

MONO

Los problemas fuertes van a presentarse a lo largo del día, pero darte un momento para pensar y ser más flexible en ciertas condiciones permitirá cambios de opiniones que te salvarán de un problema mayor, y cambiará tu suerte a una más positiva.

GALLO

Aunque parezca difícil, debes de mantener un orden práctico en tus cosas, o en ámbitos laborales y personales podrías presentar problemas para el manejo de agenda y complicaría un progreso en las actividades laborales.

PERRO

Al igual que el animal que rige tu vida, con la influencia del elemento del fuego y en combinación con el caballo, elevará tu instinto de consciencia y lealtad, se intensificarán y pasarás

CERDO

Es momento de que pongas en pausas tus constantes actividades, que detengas el ir y venir, descanses para reponer energía y se verán resultados positivos a lo largo de la semana con mejor energía y una enfocada concentración en tareas urgentes.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

RATA

Enfrentas una complicación inesperada en el trabajo, pero con la calma y la agilidad del signo regido por el fuego, podrás encontrar la solución de forma rápida e ingeniosa, llamando la atención para bien.

BÚFALO

Haz enfrentado muchas complicaciones y obstáculos en los últimos años, pero debes seguir manteniendo la fortaleza física y mental. No dudes de ti y de tus ideales,

TIGRE

El coraje no debe de ganar lugar en la 'luz', es momento de calmar la mente y arreglar la conversión pendiente, concluyendo con una nueva alianza.

GATO:

Este día es el monento para que comience a tomar las riendas del destino con determinación, pero también con conciencia sobre lo que viene más allá de lo que desea.

¡Bienvenido Año del Caballo de Fuego!



Acá te compartimos un breve adelanto de cómo se viene el año para cada signo



Más detalles en el libro de Horóscopo Chino 2026 de @AngelesLasso pic.twitter.com/9WLrIBhwdh — Penguin Chile (@penguinlibroscl) February 17, 2026

CONEJO

Necesidad de calma. Un rato de silencio vale oro. Números de la Suerte: 4, 15, 30.

DRAGÓN

Día de protagonismo natural. Te buscan por tu visión o experiencia. Números de la Suerte: 8, 20, 35.

SERPIENTE

Intuición afilada. Detectás una mentira antes de que termine. Números de la Suerte: 7, 16, 32.

uD83EuDDE7uD83DuDCB8 Este #AñoNuevoChino no solo se trata de atraer abundancia con lentejas y colores de la suerte, también de preparar tu bienestar financiero.



uD83DuDE09 Porque según el horóscopo chino, la prosperidad llega a quienes planean, son constantes y piensan a largo plazo (sí, justo como tu… pic.twitter.com/M7lGe8ISK0 — AFORE PENSIONISSSTE (@PENSIONISSSTE_) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui