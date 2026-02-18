¡Síguenos!
G Google News Fondo
Edición Impresa Suscríbete
Mhoni Vidente

Horóscopo HOY Mhoni Vidente 18 de febrero de 2026: ¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal?

Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina, comparte los horóscopos de hoy, miércoles 18 de febrero de 2026

Horóscopo HOY Mhoni Vidente 18 de febrero de 2026: ¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal?
Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY miércoles 18 de febrero de 2026 Foto: Internet

Ciudad de México.- Llegaron los horóscopos de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina. En el horóscopo de hoymiércoles 18 de febrero de 2026, la pitonisa cubana comparte las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. Si tienes dudas sobre cómo actuar, qué decisiones tomar o simplemente quieres una señal, lee con atención el horóscopo de Mhoni Vidente para tu signo zodiacal.

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY miércoles 18 de febrero de 2026: La suerte de tu signo zodiacal

Aries

Se activa una oportunidad laboral que estabas esperando desde inicios de 2026. Es importante que revises documentos antes de firmar. En el amor, evita discutir por temas del pasado. Número de suerte: 11.

Tauro

Día para resolver pendientes financieros. Mhoni Vidente dice que te pagan un dinero atrasado o recuperas algo que dabas por perdido. En pareja, hay necesidad de hablar claro. Si estás soltero, alguien del entorno laboral se acerca. Número de suerte: 24.

Géminis

Recibes una llamada importante relacionada con estudios o trámites. No postergues decisiones. En lo sentimental, es momento de definir si sigues o cierras un ciclo. Número de suerte: 35.

Cáncer

Cuidado con comentarios en tu entorno profesional, dice Mhoni Vidente. Una persona puede malinterpretar lo que dices. Buen momento para comenzar dieta o rutina de ejercicio. Hay avance en un proyecto personal. Número de suerte: 19.

Leo

Se presenta una reunión clave que puede abrirte puertas. Controla el impulso de gastar de más. En el amor, alguien regresa para buscar una segunda oportunidad. Número de suerte: 7.

Virgo

Los horóscopos de Mhoni Vidente piden orden en tus finanzas. Evita prestar dinero hoy. Hay noticias positivas relacionadas con un familiar. En lo laboral, te reconocen un esfuerzo reciente. Número de suerte: 28.

Libra

Día de decisiones firmes. No puedes quedar bien con todos. En pareja, se aclara una situación que te tenía inquieto. Posible viaje corto por trabajo. Número de suerte: 14.

Escorpio

Se concreta un pago o acuerdo pendiente. Buen día para iniciar trámite legal o contrato. En el amor, necesitas espacio para pensar. No tomes decisiones impulsivas. Número de suerte: 31.

Sagitario

Te buscan para colaborar en un nuevo proyecto, dicen los horóscopos de hoy. Analiza tiempos y compromisos. En lo económico, evita compras innecesarias. Hay estabilidad emocional si pones límites claros. Número de suerte: 22.

Capricornio

La disciplina te favorece hoy. Recibes aprobación en tema laboral o académico. En lo sentimental, llega una conversación que aclara dudas. Número de suerte: 9.

Acuario

Cambios inesperados en la agenda. No todo saldrá como lo planeaste, pero se acomoda a tu favor. En el amor, hay mensaje o acercamiento que te sorprende. Número de suerte: 40.

Piscis

Día para escuchar tu intuición. Evita firmar acuerdos sin leer letras pequeñas. En lo personal, es momento de soltar rencores. Hay buenas noticias económicas antes de terminar la semana. Número de suerte: 16.

Fuente: Tribuna del Yaqui

Temas
Otras Noticias

¿Tienes una denuncia ciudadana que quieras reportar?

Envíanos tu mensaje y nuestros reporteros se acercarán al lugar de los hechos.

denunciaciudadana@tribuna.com.mx Haz clic y envía tu denuncia. Tu información será tratada con total confidencialidad.