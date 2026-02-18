Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 19 de febrero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este jueves 19 de febrero de 2026 marca un cambio energético importante, pues el Sol deja atrás Acuario y entra en Piscis, dando inicio a una etapa más sensible, intuitiva y emocional. Nana Calistar señala que la vibra del día se siente más profunda, ideal para conectar con lo que se siente y no solo con lo que se piensa.

Según la influencia de los astros, el universo favorece la empatía, la creatividad y la introspección. En el tarot, la carta que rige este jueves es La Luna, símbolo de intuición, revelaciones y verdades que salen a la luz, indicando que muchas personas podrían descubrir algo que cambiará su perspectiva. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este jueves invita a confiar en lo que sientes, soltar miedos y permitirte comenzar una etapa más consciente y espiritual.

Horóscopos al estilo Nana Calistar para mañana jueves 19 de febrero de 2026

Aries

Con el Sol entrando en Piscis, este jueves te pondrá más sensible de lo que aparentas. No te hagas el fuerte si algo te duele. En el trabajo se marcan cambios que podrían beneficiarte si sabes adaptarte. En el amor, alguien quiere hablar claro contigo; escucha antes de explotar.

Tauro

Este día será ideal para enfocarte en tus metas a largo plazo. La energía te pide paciencia y estrategia. En el amor, evita celos sin fundamento y demuestra con hechos lo que sientes. Cuida tus finanzas, no es momento de gastar por impulso.

Géminis

Andarás algo distraído y soñador, así que pon atención a los detalles en el trabajo o escuela. En el amor, podrías recibir un mensaje que te mueva el tapete. No juegues con sentimientos si no estás seguro de lo que quieres.

Cáncer

La energía pisciana te favorece y te sentirás más conectado con tus emociones. Es buen día para hablar desde el corazón y cerrar malentendidos. En el amor, se marcan momentos románticos si te permites confiar.

Leo

Este jueves podrías sentir que las cosas no avanzan tan rápido como quisieras, pero todo tiene su tiempo. En el amor, evita dramas innecesarios. Si algo te molesta, dilo sin herir. Una oportunidad laboral podría comenzar a tomar forma.

Virgo

Te tocará organizar lo que otros desordenan, como siempre. Pero este día también te invita a soltar un poco el control. En el amor, alguien necesita que seas más flexible. No todo se trata de tener la razón.

Libra

Vienen conversaciones importantes que podrían cambiar tu perspectiva. Este jueves será clave para aclarar dudas en el amor. En lo laboral, mantente firme en tus decisiones y no te dejes manipular.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca. Si algo no te vibra bien, aléjate. En el amor, alguien podría confesarte algo inesperado. No reacciones desde el orgullo. Cuida tu energía y evita conflictos innecesarios.

Sagitario

Andarás con ganas de escapar de la rutina. Este jueves será ideal para planear algo diferente. En el amor, podrías sentirte confundido entre dos opciones. Tómate tu tiempo antes de decidir.

Capricornio

Las responsabilidades siguen presentes, pero la energía te pide también atender lo emocional. En el amor, alguien podría reclamarte más atención. Busca el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Acuario

Cierras un ciclo importante y comienzas otro más emocional. Este jueves te invita a reflexionar sobre lo que realmente quieres. En el amor, se marcan cambios que podrían sorprenderte.

Piscis

Con el Sol entrando en tu signo, comienzas una etapa de renovación personal. Es momento de pensar en ti y en tus metas. En el amor, podrías vivir un momento especial si dejas atrás inseguridades. Confía en tu intuición y avanza sin miedo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui