¿Jared Leto implicado en archivos de Epstein? La verdad detrás de la captura que circula en internet

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desde el pasado martes 17 de febrero de 2026 en redes sociales circula una imagen que levantó las alarmas de los fanáticos de Jared Leto, una estrella de Hollywood que ganó especial relevancia a partir de su participación en grandes películas taquilleras como Suicide Squad y Morbius, pero la pregunta importante es: ¿de qué se acusa al hombre que compartió créditos con Margot Robbie?

¿El actor estuvo involucrado en el caso de Jeffrey Epstein?

Es bastante importante dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, son simplemente rumores que nacieron a raíz de una captura de pantalla de correo electrónico que dio la vuelta al mundo en la web, donde se incluye a Jared. A partir de ahí algunos piensan que tiene que ver con todo este tema de los más de tres millones de archivos del caso Jeffrey Epstein, un delincuente sexual que precisamente perdió la vida en su celda en 2019.

Sin embargo, al menos en múltiples plataformas como X (antes Twitter), Instagram y evidentemente TikTok ya comenzaron a alarmarse y, a pesar de eso, todavía no se ha pronunciado el fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars; además, para varios usuarios no le ayuda el escándalo en el que se vio envuelto en el pasado, donde medios como la revista Air Mail reportaron que nueve mujeres lo acusaron de comportamientos sexuales inapropiados y que supuestamente algunos involucraban a menores de edad.

¿Estar en los archivos Epstein significa que se cometió un delito?

No, no siempre que aparezcan artistas quiere decir que están implicados en delitos o actividades ilegales. Se recomienda siempre informarse a través de fuentes oficiales, pues la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DOS) tiene todos los pormenores, así que en caso de estar interesado en lo que hizo el magnate financiero acusado de tráfico y abuso sexual de menores se puede ingresar a su portal.

Jared Leto, what did you do on the evening of Wednesday 18th February 2015? pic.twitter.com/5zFILJ7IYn — J Wilderness (@Jilderness) February 17, 2026

¿Quién es Jared Leto?

Desde joven, él y su familia tuvieron que vivir en diferentes partes por motivos laborales; sin embargo, cuando inició en la industria del espectáculo ganó terreno al participar en las series Camp Wilder, en 1992; Almost Home, en 1993; y My So-Called Life, en 1994, pero su gran oportunidad llegó con How to Make an American Quilt. Después estuvo en cintas como Fight Club (1999) y últimamente en The Little Things, que protagoniza junto con Denzel Washington y Rami Malek.

Fuente: Tribuna del Yaqui