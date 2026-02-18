'La Casa de los Famosos' ya tiene a su primer nominado: Conoce a quién sentenció Jailyne Ojeda

Ciudad de México.- En el estreno de la sexta temporada de La Casa de los Famosos Estados Unidos, las cosas ya comenzaron a tensarse, debido a que en las primeras horas, la líder de la casa fue la influencer Jailyne Ojeda, por lo que le tocó elegir al primer nominado de la semana, mandándolo directamente a la zona de riesgo. Conoce a quién sentenció.

El pasado martes 17 de febrero se estrenó la sexta temporada del reality show de Telemundo, en el que se confirmaron muchas especulaciones y cambios, como el hecho de que Yina Calderón sí será panelista y no una de las habitantes, mientras que el invitado sorpresa, resultó ser el polémico diputado de Morena y actor de melodramas, Sergio Mayer, siendo el primero de los miembros del congreso en tener un permiso para formar parte de un programa de TV.

Pese a ser el primer día, el programa comenzó con polémicas y las dinámicas, primero para la división de los habitantes entre los tres cuartos, como en el Cuarto Agua que se encuentran: Laura G, Laura Zapata, Curvy Zelma, Celinee Santos, Sergio Mayer y Vanessa Arias, mientras que en el Cuarto Tierra están: Kenny Rodríguez, Oriana Marzoli, Stefano Piccioni, Kunno, Zoe Bayona y Kenzo, y finalmente en el Cuarto Fuego que se encuentran: Lupita Jones, El Divo, Josh Martínez, Julia Argüelles, Caeli y Horacio Pancheri.

Así quedan los cuartos de La casa de los famosos #LCDLF6 pic.twitter.com/jCCgJaKqZt — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 18, 2026

De la misma manera, se creó la dinámica para conocer al líder de la semana, en la que Javier Poza hizo llamadas al azar a los habitantes, y sin ellos saberlos, el que respondiera la quinta llamada sería el líder, resultando que fue la creadora de contenido mexicana, Jailyne, que como parte de sus beneficios, está el no poder ser nominada, la suite, a la que subió junto a Laura Zapata, salvar a uno de los nominados y elegir en ese mismo momento, al primer nominado de la primera semana.

Ojeda, al tener que elegir a quién de sus compañeros iba a ser enviado directamente, sin pasar por el sistema de nominación por puntuaje, decidió que fuera Kenny Rodríguez, quién se mostró entre tranquilo y molesto por esta situación. Cabe mencionar que en nueva dinámica, dos de los habitantes, al inicio de la semana deberá de irse a un denominado destierro, en el que pasan 48 horas fuera de la casa.

Kenny es el primer nominado de la semana de La casa de los famosos pic.twitter.com/ifcKpZ1zBn — Vaya Vaya (@vayavayatv) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui