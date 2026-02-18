Muere Tom Noonan, querida estrella de 'Robocop', a los 74 años; ¿cuál fue la causa del deceso?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Desgraciadamente el mundo del entretenimiento se encuentra en un triste luto, debido a que se ha confirmado que murió Tom Noonan, uno de los más queridos y famosos actores de Robocop, de manera inesperada a los 74 años de edad, conmocionando a millones alrededor del mundo, ¿acaso ya se sabe cuál sería la causa del deceso de la estrella estadounidense?

La mañana de este miércoles 18 de febrero del 2026, amigos cercanos de Noonan confirmaron el fallecimiento del actor con mensajes en los que exaltaban su talento y su gran calidad de persona, como lo hizo su amiga, Karen Sillas, que fue coprotagonista en el film What Happened Was: "Trabajar con él fue un punto de inflexión para mí y mi carrera, un recuerdo que aún perdura en mi vida. Cuando la rodamos, no me imaginaba que estaríamos creando una de las películas independientes más emblemáticas de los 90. Fue un privilegio y una gran diversión trabajar con este hombre y considerarlo mi amigo hasta el final".

Cabe mencionar que hasta el momento, las causas de la muerte del actor de El Último Gran Héroe no han sido reveladas, pero se espera que pronto se aclare las circunstancias de su triste fallecimiento, pues se desconocía de alguna enfermedad que pusiera en riesgo su vida, o si es que tuvo algún tipo de accidente que le causara lesiones graves. De la misma manera, aún no se dan detalles de su último adiós.

‘RoboCop’ star Tom Noonan dead at 74 Noonan was perhaps best known for his roles in "RoboCop 2" and "Last Action Hero." pic.twitter.com/Y5e8orVwV1 — NahBabyNah (@NahBabyNahNah) February 18, 2026

¿Quién era Tom Noonan?

El originario de Greenwich, Connecticut, que cumpliría sus 75 años el próximo 12 de abril, desde muy corta edad comenzó a verse llamado por el escenario, pues a corta edad comenzó a formar parte de obras de teatro independientes, en las que sobresalía con sus complicados personajes. Pero, su talento también llegó a la pantalla grande con personajes emblemáticos que al día de hoy siguen presentes, como en Manhunter, o su papel de Frankenstein de The Monster Squad.

Pero, de sus trabajos más conocidos y que le han dado su fama mundial, han sido su participación en The House of the Devil, en la segunda entrega de RoboCop, The Roost, The Alphabet Killer, 12 Monos, y especialmente en El Último Gran Héroe, al lado del reconocido actor, Arnold Schwarzenegger.

Loved Tom Noonan in so many things. But HEAT was at the top. So authentic. pic.twitter.com/arhCaxbgMx — Robert King (@RKing618) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui