¿Qué hacer para evitar el sarampión? Medidas de prevención ante el repunte de contagios en México

Ciudad de México.- El reciente brote de sarampión en México está causando que el tema sea tendencia en redes sociales porque cada vez son más los contagiados en nuestro país, al grado de que la Secretaría de Salud federal confirmó que ya se superó la barrera de los 10 mil casos. En dicho comunicado establecen que hasta el martes 17 de febrero de 2026 teníamos 10 mil 83 enfermos y 31 muertos.

Sin embargo, más allá de esta problemática cifra debemos tener en cuenta que, como toda enfermedad, existen alternativas para evitar que un miembro de tu familia sea parte de esta estadística, así que a continuación en TRIBUNA te proporcionaremos algunas alternativas que recomiendan los expertos, como médicos y fuentes oficiales, a considerar antes de que sea diagnosticada la persona con sarampión.

Vacunas

Una de las más confiables es la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual para empezar sugiere siempre vacunarse porque es una manera segura, eficaz y, sobre todo, en el caso de México, gratuita. Por lo tanto, en lo que respecta a los más pequeños necesitan dos dosis de la Vacuna triple viral (SRP) que protege contra sarampión, rubéola y paperas. La primera se aplica a los 12 meses de edad y la otra a los seis años.

Los niños son los más afectados

Sobre los adolescentes y adultos sabemos que la Vacuna doble viral (SR) es recomendada para todos aquellos que no han recibido la vacuna o desconocen haberla obtenido. Precisamente, el gobierno federal sugiere que para estar seguro primero revises tu cartilla de vacunación y la de los niños que tengas a cargo y luego vayas a un centro de salud para que te proporcionen toda la información que te hace falta.

Siete prioridades estratégicas para mantener la eliminación del sarampión y la rubéola

El organismo internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica, en el estudio que publicó llamado Marco Estratégico contra el Sarampión y la Rubéola (2021-2030), que existen siete maneras de alcanzar y mantener los objetivos regionales de eliminación del sarampión y la rubéola, mismas en las que está trabajando la OMS en conjunto con otras organizaciones para reducir la mortalidad.

Implementación de campañas de vacunación Vigilancia epidemiológica Vacunación Detección temprana de brotes Educación y sensibilización sobre la importancia de la vacunación Colaboración internacional Financiación adecuada para las actividades de control y eliminación.

