¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Atleta que ganaría moto este 19 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las tensiones van a elevarse todavía más, debido a que se ha visto que ambos equipos siguen peleando fuera de la pista, y según los spoilers de este miércoles 19 de febrero del 2026, las cosas se complicarán aún más, a causa de quienes podrían ganar Duelo de los Enigmas, generando más divisiones entre los rojos y azules. De la misma manera, se ha dicho quién podría ganar la final varonil por la moto.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules y los rojos van a pasar por un momento de mucha tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que se dice que seguirán las peleas entre los mismos rojos, que se siguen culpando entre ellos las derrotas ante los azules, en los que incluso a Mati Álvarez, y entre los varones de los rojos y los azules.

Por otro lado, sobre el ganador de por la motocicleta, se dice que será el reconocido Mono Osuna del equipo de los rojos, pero al no ser algo seguro, también se dice que se quedaría entre las azules, posiblemente para Adrián Leo, Alexis Vargas o Koke Guerrero.

Los Azules esperan preocupados el estado de Dana tras su accidente en el circuito. ¡Esto fue lo que dijeron los médicos! uD83EuDEE2uD83DuDD35 #ExatlónMéxico https://t.co/7c0mpphrQr — Exatlón México (@ExatlonMx) February 18, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy importante, ya que se habla de que será especial porque van a dar regalos grandes, o al menos eso declaró Antonio Rosique. Sobre el resultado, se dice que una vez más el equipo de Evelyn Guijarro van a lograr imponerse a los rojos, al igual que el pasado martes 10 de febrero, en el que le arrebataron una vez más la Batalla Colosal.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían ser los verdaderos ganadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui