Selena Gomez y Justin Bieber: ¿Qué hay del 'bebé secreto' y el 'clon' vinculado a Epstein?

Los Ángeles, Estados Unidos.- A pesar de que hace un tiempo la exestrella de Disney Selena Gomez se ha mantenido alejada de los titulares, no está exenta de las redes sociales. Desde hace unos días surgió una teoría que ha generado debate entre varios usuarios; en esta historia, que no tiene ningún fundamento real, se vincula a la empresaria estadounidense con su ex Justin Bieber y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

¿Qué tienen que ver estos tres personajes?

Recientemente se difundieron nuevos documentos relacionados con el caso del magnate que murió en su celda en 2019, y a partir de ahí varias personas, sin verificación alguna, fueron relacionadas con el preso, entre ellas Selena, que aparece mencionada en correos que ya circulan por múltiples plataformas. De pronto, tomó fuerza la idea de que Gomez y el intérprete canadiense de éxitos como Baby fueron víctimas del criminal, quien "entregó" o "vendió" al fruto de su amor.

"Lo siento, te habrías divertido. Él ha decidido elegir a Selena Gomez", es la frase de un presunto mensaje que envió Epstein en 2017.

¿Selena Gomez estuvo embarazada de Justin Bieber?

Se dice que la esposa de Benny Blanco no solamente perdió al hijo de Justin que le fue arrebatado, y que supuestamente ahora estaría con Kourtney Kardashian, sino que la gente basa esta teoría en que uno de los hijos de la celebridad tiene cierto parecido con estos dos cantantes, quienes fueron una de las parejas más queridas en aquel periodo, cuando mantuvieron un intenso noviazgo que un buen día terminó abruptamente sin ninguna explicación.

Justin Bieber

En lo que respecta al supuesto embarazo, no es una noticia nueva, ya que el rumor surgió entre 2012 y 2014 cuando In Touch Weekly publicó que la actriz había quedado embarazada y sufrido un aborto espontáneo. Es importante aclarar que en esa fecha el equipo de la amiga de Taylor Swift desmintió por completo la información. Además, en 2024, en una entrevista con Vanity Fair, la joven contó que no puede tener hijos debido a los riesgos médicos derivados de su lupus y de los medicamentos que toma.

#Tendencias | ¿Hollywood ante un divorcio? Liberan a Shia LaBeouf y resurgen versiones de ruptura con Mia Goth uD83DuDE33uD83DuDC94https://t.co/lAgnC0Wy4I — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 19, 2026

¿Selena Gomez fue reemplazada?

Otra hipótesis indica que la artista fue reemplazada y que actualmente sería un clon. Esta idea se ha sustentado en los cambios físicos de la artista a lo largo de los años; sin embargo, para desmentir esta teoría basta considerar el mismo argumento previamente señalado: su padecimiento, que le ocasionó modificaciones físicas por esteroides y tratamientos, así como el más mediático, que fue el trasplante de riñón. Por lo tanto, los cambios observados no son evidencia de un reemplazo. Ahora te toca a ti: ¿qué opinas de esta teoría?

Fuente: Tribuna del Yaqui