Tragedia azul: Atleta del 'Exatlón México' sufre terrible accidente; reportan que abandona el reality

Ciudad de México.- La reconocida atleta de los azules, Dana Castro, por desgracia causó una gran preocupación entre sus fans y sus compañeros en el Exatlón México, debido a que se cree que viene nueva tragedia, ya que tras perder a su compañera, Natali Brito, ahora también le tendrán que decir adiós a ella, debido a que mientras que estaba en competencia por la moto, tuvo una especie de tropezón en la pista y sufrió un terrible accidente, que se dice la hará abandonar el reality deportivo.

Desgraciadamente, en esta novena temporada del reality deportivo de TV Azteca, se ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, debido a que a lo largo de 21 semanas, se han visto varios accidentes que han preocupado a los espectadores de la reconocida emisión, como el hecho de que Ernesto Cazares necesitó seis puntadas, o más graves como la lesión de rodilla de Paola Peña, que necesitó cirugía.

En esta ocasión, fue la denominada 'Águila Azul', quién tuvo que recibir atención médica de manera inesperada, mientras que estaban compitiendo en contra de su colega de equipo, Katia Alejandra Gallegos, debido a que al querer bajar uno de los obstáculos, al caer sintió que la rodilla se salía de su lugar y cayó al suelo en un grito de dolor, haciendo que sus compañeros corrieran en su ayuda.

Después de una rápida revisión médica, en el que lo hicieron hacer movimientos con la pierna, desgraciadamente se dedujo que lo mejor que se podía hacer, al ver que sufría y no podía moverse, era llevarla al hospital y hacerle una serie de estudios para determinar el nivel de gravedad de esta lesión y determinar si deberá descansar o abandonar la competencia.

Cabe mencionar que en diferentes cuentas de spoilers, se dice que Dana no tiene una lesión superficial que solo necesite días de descanso, sino que en realidad va a tener que ser enviada de regreso a la Ciudad de México, para que reciba el tratamiento adecuado, aparentemente, incluso podría llegar a necesitar cirugía, como ha pasado con otros de sus colegas, como Peña y Aristeo Cazares. Hasta el momento, esto solo es un rumor, y se espera que este 18 de febrero se den mejores noticias.

Fuente: Tribuna del Yaqui