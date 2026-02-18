Tras demanda de José Manuel Figueroa, Imelda Tuñón denuncia que pagan por atacarla en sus redes

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, está dando de que hablar, debido a que por primera vez salió a hablar tras haber sido demandada por José Manuel Figueroa, sin embargo, no lo hizo para responder, sino para acusarlo de contratar haters, para que en sus posteos en redes sociales la estén atacando con insultos.

Como se sabe, después de que se filtrara el audio de la actriz de La Sirenita acusando a José Manuel de este tema, el hijo de Joan Sebastian, se ha desatado una serie de dimes y diretes, debido a que Imelda negó rotundamente que se haya iniciado esta polémica, asegurando que el video y audio fue generado por IA, que ella jamás ha acusado a nadie de tales actos en contra del padre de su hijo.

Pese a las negativas de Tuñón, el intérprete de Callados compartió en sus redes sociales que decidió interponer una demanda en contra de la joven por daño moral y difamación, pues es una acusación muy severa que no solo lo afecta a él, sino a su familia y memoria de su hermano: "He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir".

José Manuel Figueroa interpuso una demanda civil por daño moral a Imelda Tuñón y le lanza un fuerte mensaje a través de sus redes sociales. uD83EuDD2FuD83DuDCA5#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/Jg44zc1RTP — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 13, 2026

Ahora, durante un video en sus historias de Instagram, Imelda apareció asegurando que hay gente que no la quiere y que han contratado bots para que la estén insultando, pidiendo a sus fans que no les respondan y solo la apoyen como siemore: "Hay mucha gente que me está defendiendo a capa y espada, primero les agradezco muchísimo, los quiero mucho, pero les explico que se están peleando con inteligencia artificial. Les explico que así funcionan los bots: les meten el patrón de lo que tienen que decir a mi cuenta y con mi foto, y cuando ustedes se pelean con estos, están programados para responder inteligentemente".

Finalmente, declaró que supuestamente hay más de 53 cuentas falsas tirando hate en su contra, afirmando que la gente que le quiere hacer daño y evitar que encuentre trabajo, son las que están haciendo todo esto para aislarla y hacerla sentir mal, pero que no les presta atención: "No se peleen con bots porque no existen, no son personas. Déjenme decirles que entre ayer y hoy encontré 53 cuentas falsas que me han estado insultando, pero no se peleen con robots; ellos son comprados por gente que no me quiere, gente que me quiere hacer daño y no quieren que tenga trabajo".

En lo que sí me pueden ayudar es dejando un buen comentario, porque están cortando partes de mis entrevistas poniendo solo lo que conviene, eso me ayuda a que no se peleen con gente que no existe", concluyó.

uD83EuDD70 ¿Estrena galán? Aseguran que Imelda Tuñón estaría iniciando un romance con un famoso cantante.



En medio del pleito con Maribel Guardia, Marco Chacón y José Manuel Figueroa, todo apunta a que imelda estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.



¿De quién se trata y… pic.twitter.com/bTplI0DwjB — @TVNotasmx (@TVNotasmx) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui