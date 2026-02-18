Zendaya sorprende al hablar sobre las 'red flags' de una persona tras rumores de ruptura con Tom Holland

Los Ángeles, Estados Unidos.- La reconocida actriz y cantante de origen estadounidense, Zendaya, recientemente brindó una entrevista en la que sorprendió a sus millones de fans, al hablar sobre las polémicas 'red flags', o sea las banderas rojas, de una persona, que para ellas simplemente no son tolerables y no deberían de verse como buenas, en medio de los rumores de ruptura con Tom Holland.

Como se sabe, en los últimos meses, las estrella de Spider-Man: Homecoming, han estado e medio de rumores muy contrastantes entre sí, debido a que hace un par de meses se dijo que antes de llegar al altar, ya estaban en la espera de su primer hijo en común, mientras que por otro lado ha comenzado a decirse que estarían separados desde hace un par de meses por cuestiones de problemas internos en su romance.

Ahora, Zendaya, en una entrevista al lado de Robert Pattinson, con respecto a la nueva película que protagonizaran juntos, The Drama, sobre una pareja que vive un momento complicado antes de su boda por un macabro secreto, se le cuestionó con respecto a una 'bandera roja' que consideren "adorable", a lo que la actriz declaró que para ella no hay ninguna que deba verse como encantadora: "A medida que he madurado, creo que una bandera roja es una bandera roja, ¿me entiendes?".

Este trío no falla: #RobertPattinson, #Zendaya y una boda que promete ser #ElDrama del año. uD83DuDC40uD83DuDD25 ¿Ya viste el tráiler? pic.twitter.com/OF2xfOFJwB — Cinépolis (@Cinepolis) February 3, 2026

Ante esto, la estrella de Crepúsculo, le cuestionó que era para ella una bandera roja, a lo que fue contundente al señalar que para ella es cuando una persona hace algo malo y que se sabe universalmente que es malo, que no es correcto, dando un ejemplo con colegas de trabajo, pues afirma que no solo aplica en relaciones: "Una que nos funciona en el trabajo es cómo la gente trata a sus tripulaciones. Admiro a las personas que son amables con todos, no sólo con los actores, directores o productores".

Algo muy revelador es lo que siente un equipo sobre un actor en particular, porque pueden ver cómo es la gente cuando las cámaras no están grabando", agregó.

Ante esto, la actriz de Euphoria, declaró que las personas sueles ser complejas y cometer errores, en especial con las diferencias culturales, pero, es evidente cuando las cosas no están bien, que pese a estas diferencias lo que se hace es "grosero" o simplemente "es malo": "Puedes conocer a alguien durante mucho tiempo y que cambie, o llegar a conocerlo más profundamente y decir: 'Vaya. No había visto esa faceta tuya'".

Fuente: Tribuna del Yaqui