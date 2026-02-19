Amanda Miguel revela dueto con Belinda y envía mensaje de apoyo a Cazzu tras drama con Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen argentino, Amanda Miguel, realizó en México una rueda de prensa para confirmar su nueva gira musical, Él Me Mintió Tour, en la cual aprovechó para defender a Belinda de los haters, y revelar que harán un dueto, además de aprovechar para enviar un mensaje de apoyo a la belleza y el talento de la cantante de trap, Cazzu, en medio de todo el drama con Ángela Aguilar.

Como se sabe, hace un par de meses que Belinda cantó al lado de Amanda el tema Castillos y también Él Me Mintió sobre el escenario de Mentiras All Stars, donde le llovieron críticas a la joven actriz y cantante de que no tiene voz para estar con Amanda, a lo que ella la defendió, afirmando que Belinda sí tiene lo necesario para cantar con ella: "No saben lo que dicen, la gente opina y te dice cualquier cosa. Para mí Belinda sí canta y canta muy bonito, tiene una voz preciosa de acuerdo a su cuerpito, de acuerdo lo que es ella y de acuerdo a su voz".

La intérprete de Mi Buen Corazón, declaró que para ella, la actriz de Bienvenidos Al Edén es una mujer con mucho talento, afirmando que incluso están en conversaciones para grabar un tema de ella juntas, destacando que están en pláticas para coordinarse en tiempos y todo: "Cada quien canta de acuerdo a su voz, ella sí tiene voz, canta en el tono mío, es hermosa y sí tiene mucho talento. Hay pláticas de eso (la colaboración) y se van a enterar muy pronto. Hay una canción muy bonita que ella quiere grabar y sí".

Me gusta mucho Cazzu, me gusta mucho ella como mujer porque es un portento de mujer, es hermosa, tiene un cuerpazo, su pelo, todo, es muy atractiva y me gustaría hacer algo con ella, a lo mejor algún día

Yo estoy muy contenta porque se empezaron las conversaciones y espero que sea algo que pueda resolverse y es una lástima que dos grandes que quedaron, no pueda salir a la luz por un tercero que nomás tuvo ganas de parar cosas. Tengo fe

Hay mucho material, hay muchas canciones que Diego no sacó y álbumes que tampoco ha sacado. Diego ha sido bastante cuidado y tiene cuatro años que se nos fue, pero para mí va a seguir vigente y va a seguir grabando duetos con otros artistas grandes también", concluyó.

Fuente: Tribuna de Yaqui