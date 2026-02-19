¿Arrestan a Sarah Ferguson? Exesposa del expríncipe Andrés sería interrogada tras ser vinculada a Epstein

Londres, Inglaterra.- Sarah Ferguson, exesposa del expríncipe Andrés, también sería arrestada, debido a que se dice que querrían interrogarla al ser vinculada a Epsetein

La mañana de este jueves 19 de febrero del 2026, se informó que Andrew Mountbatten-Windsor, fue arrestado en el Reino Unido a causa de presunto delito de mala conducta en el ejercicio de un cargo público, ya que se dice que habría compartido archivos privados de la Realeza británica. Pero al parecer, no solo el exroyal será el único detenido de esta familia, pues se dice que su exesposa corre el riesgo del mismo destino.

Según informes de Page Six, importantes fuentes legales británicas, han asegurado que en cuanto Sarah regrese al Reino Unido de los Emiratos Árabes, podría ser detenida por autoridades de dicha nación para ser interrogada, debido a que cómo ella fue esposa del exduque de York en el tiempo que habría abusado de varias jóvenes víctimas de esta red de tráfico sexual, y que apareciera en los archivos difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Al parecer, la Policía de Thames Valley, que arrestó al hermano del Rey Carlos III, consideran que aunque no hay evidencia que sugiera que Sarah tenga una irregularidad criminal, las autoridades británicas creen que tienen "una base para interrogar a Sarah Ferguson ya que ella puede ser un testigo relevante en este caso", que destacó que como autoridad pueden llamar a quién quieran en esta investigación.

Quizás quieran hacerle algunas preguntas. Aunque Sarah Ferguson no ocupaba un cargo público en ese momento, desconozco qué sabe y si ha revelado algo en correos electrónicos que concuerden con su condición de exmiembro de la realeza y exesposa de Andrés", agregó la fuente.

Cabe mencionar que pese a que muchos declaran que no hay algo que ponga a la exnuera de la Reina Isabel II sea encontrada como culpable, se ha reportado que al aparecer en los archivos de Epstein, hay seis empresa a las que está relacionada con ella, han pedido ser eliminadas del registro oficial de Companies House del Reino Unido, para no ser ligados a ellos en medio de este escándalo, así como la organización benéfica de Ferguson, Sarah's Trust, que se centraba en mejorar las vidas de mujeres y niños, también cerrará en el "futuro previsible".

Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente. Esto se ha estado debatiendo y preparando durante meses", afirmaron.

