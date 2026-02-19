"Basta de gente trastornada": Poncho de Nigris arremete contra los therians; pide alto a la tendencia

Ciudad de México.- El reconocido influencer y actor de origen regiomontano, Poncho de Nigris, de nueva cuenta está en el centro del escándalo, debido a que en un video en redes sociales, arremetió en contra de los therians, asegurando que consideraba que ya era momento de pedir un alto a la tendencia, debido a que para él solo están dañando a la sociedad, y por ende dice que ya "basta de gente trastornada".

Poncho declaró que él entiende que su opinión podría generar un gran escándalo, pero que él ya no podía evitar manifestarse en contra de esta nueva comunidad denominada therians, asegurando que en su pensamiento solo son gente "trastornada" que no sabe en realidad que quieren, afirmando que era momento de acabar con esos movimiento, que ya hay demasiados locos, que en el mundo ya todos, incluyéndose, tienen muchos problemas que los enloquecen como para tener algo más de que preocuparse.

El esposo de Marcela Mistral, destacó que él y este pensamiento es para pedir paz, para pedir que en la sociedad deje e haber tantas modas que solamente están perjudicando a las generaciones actuales y que también van a afectar a las generaciones futuras: "Ahora con la onda de que la gente se creen perros, todos los therians, sinceramente lo único que quiero decir es déjennos en paz. Somos seres humanos, déjennos en paz porque ya estamos lo suficientemente trastornados con lo que tenemos como para que ahora se crean perros".

“Un día mío es levantarme y entrenar los aullidos o los ladridos”uD83DuDC3AuD83DuDC3E



¿Qué son los "Therians" y cómo viven? pic.twitter.com/kwEhGrA1E5 — Resumido (@Resumidoinfo) February 8, 2026

El creador de Ring Royale, destacó que considera que es momento de hacer una reflexión con todo lo que pasa y hacer cambios tantos internos como externos. Cabe mencionar que las palabras de Poncho sí están creando un sin fin de opiniones encontradas, entre las que varía el hate en su contra, que le piden que mejor se enfoque en su vida y deje a los demás, mientras que otros aplauden que pida un alto a esto.

Cabe mencionar que hasta el momento, la tendencia de los therians sigue en aumento, de tal manera que en varios estados de México ya están comenzando a hacer convocatorias para reuniones, cada vez más en redes sociales, como X, anteriormente conocido como Twitter, se difunden videos de avistamientos de los miembros de esta nueva comunidad, en la que actúan como animales y hasta la gente que en desacuerdo les echan agua.

Fuente: Tribuna del Yaqui