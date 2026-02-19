Disney y Pixar lanzan el primer tráiler de 'Toy Story 5', en el cual se muestra a la nueva villana de la franquicia

Ciudad de México.- La quinta entrega de la aclamada franquicia 'Toy Story' ha presentado el primer tráiler a cargo de Disney y Pixar. Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco y todos los icónicos juguetes están de regreso en la gran pantalla, después de siete años de ausencia. En el tráiler se muestra a la villana de la nueva entrega, quien expone a una de las amenazas más importantes en la actualidad: la tecnología.

La nueva villana, 'Lilipad', tratará de obtener toda la atención de Bonnie, convirtiéndola en una 'iPadkid', un término que se utiliza peyorativamente para referirse a los niños de la generación Alfa que parecen tener una adicción a los teléfonos o tabletas electrónicas. Ante la crisis, Jessie decide comunicarse con Woody, quien aparece con una ligera calvicie en la cabeza; está de regreso para ayudar a sus amigos a recuperar la atención de Bonnie.

En esta ocasión, los juguetes lucharán por demostrar que la tecnología no puede reemplazar la diversión que se genera con los juguetes tradicionales, en donde la imaginación, la interacción humana y la presencia son indispensables y nutren a los niños. Es un tráiler de nostalgia, acción y aventura, que vuelve a poner al centro la gran batalla de nuestros tiempos: los juguetes vs. la tecnología, además de recordarnos el poder de la amistad en los momentos más importantes de la vida.

Los tiempos pueden cambiar, pero los amigos son para siempre. #ToyStory5, estreno 18 de junio, solo en cines. pic.twitter.com/t3WT3MGBQl — Disney Studios LA (@DisneyStudiosLA) February 19, 2026

La película trae de regreso a las voces originales de la saga, como Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, entre otros, además de dar la bienvenida a Greta Lee, quien interpretará las voces en inglés de Ernie Hudson y Conan O'Brien. La película llegará a los cines este 19 de junio de 2026 a los Estados Unidos; sin embargo, para México se estará proyectando en cines desde el 18 de junio de 2026. Con la salida del primer tráiler, 'Toy Story 5' se ha convertido en una de las entregas más esperadas para el verano de 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui