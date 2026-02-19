Eleazar Gómez reaparece tras acusaciones de violencia y revela ¿despido de TV Azteca por polémica?

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y cantante mexicano, Eleazar Gómez, acaba de reaparecer en Venga la Alegría en medio de la polémica que se creó después de que el reconocido actor de Televisa y creador de contenido, Jorge Villalobos, lo acusara de violencia, pues supuestamente lo ahorcó en un hotel al haber bebido juntos. En sus declaraciones ¿reveló que fue despedido de TV Azteca por estas declaraciones?

En medio del escándalo que enfrenta Eleazar con la demanda de Tefi Valenzuela por revictimizarla en La Granja VIP, y que otros famosos salieran a acusarlo de violencia o de actitudes erráticas, Gómez acaba de aparecer ante las cámaras del Ajusco, asegurando que estaba en planes con la televisora para nuevos proyectos: "Estoy muy contento, ahora si que vengo de tomarme un respiro, un descanso, y de trabajar muchísimo en mi persona, espiritualmente llenándome de mucho amor y mucho cariño, y hoy es un día de ver proyectos, de juntas, pero no te puedo contar mucho".

De la misma manera, declaró que en cuanto a lo que diga la gente de su relación con Miriam García lo tiene sin cuidado, afirmando que vienen de una especie de luna de miel, en la que la pasaron muy bien, que se divirtieron y estaban más relajados y enamorados: "Me fui a unos lugares ocultos y secretos con mi mujer, a relajarnos, divertirnos y a salirme de todo este rollo de las redes sociales y de todo lo que la gente opina".

Jeni de la Vega habla sobre su pasado con Eleazar Gómez

La actriz revela cómo fue su relación y cómo percibía los cambios de humor del actor: “Es hiperactivo y puede ponerse medio raro o bipolar, pero no es un monstruo; todos tenemos errores y también cosas buenas”, comenta.

Con respecto a su piensa llegar al altar con la hermana de Ian García, Gómez declaró que tienen muchos planes en común para estar juntos, pero que por ahora no hay como tal planes de boda, solo sabe que están en el mejor momento de su vida amorosa y verán que sigue: "Estamos muy contentos, muy felices, cumpliendo una relación de un año, hay muchos planes, vienen muchos planes a futuro y en definitiva es el amor de mi vida, nos encontramos en un gran momento de nuestras vidas".

Finalmente, el actor de La Mexicana y El Güero, declaró que sí desea convertirse en padre muy pronto, por lo que ambos ya se encuentran en eso, pensando en este 2026 cerrarlo con un cuarto integrante a su familia, haciendo hermano mayor al hijo que ya tiene Miriam de una relación pasada: "Mi sueño más grande en la vida es poder convertirme en padre, así que tenemos muchos planes para este año y estamos haciendo la tarea".

Eleazar Gomez asegura que está listo para volver a la televisión, pues asegura que se tomó un detox de redes sociales tras su paso por #LaGranjaVIP y nos aclara si hay planes de boda.#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

