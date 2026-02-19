Estos son los seis nominados de la primera semana de 'La Casa de los Famosos' de Telemundo

El reality show La Casa de los Famosos ha dado inicio a su sexta temporada, marcando el comienzo de una nueva etapa de convivencia y competencia. Tras el estreno realizado el pasado martes, los habitantes enfrentaron su primera gran responsabilidad este jueves. la gala de nominación. Durante este proceso, los concursantes acudieron al confesionario para emitir sus votos, momento en el cual surgió una situación inusual, pues varios de ellos admitieron desconocer los nombres de sus compañeros.

A pesar de este desconocimiento inicial, la figura de 'La Jefa' brindó la orientación necesaria para que cada participante pudiera completar su elección y así definir el rumbo del juego. Como resultado de la votación interna, cinco celebridades recibieron la mayor cantidad de puntos en contra, colocándolas en riesgo de abandonar el programa. Este grupo está conformado por la venezolana-española Oriana Marzoli, la dominicana Celinee Santos, el cubano-estadounidense Eduardo Antonio 'El Divo', el mexicano Sergio Mayer y la española Zoe Bayona.

A esta lista de sentenciados se suma un sexto integrante, el dominicano Kenny Rodríguez. A diferencia del resto, su situación no es producto de los votos del jueves, sino consecuencia de una actividad realizada durante la primera noche de transmisión. El destino de estos seis habitantes se encuentra ahora en manos de la audiencia. Los espectadores tienen la facultad de decidir quién continúa en la competencia ingresando al portal web lacasadelosfamosos.com. Es importante recordar que el sistema funciona mediante voto positivo; es decir, se elige al participante que se desea salvar.

Por otro lado, la influencer méxico-estadounidense Jailyne Ojeda se mantiene segura durante esta primera vuelta. Ella consiguió el título de líder de la semana tras ser la quinta persona en contestar una llamada telefónica durante la gala de inicio. Este beneficio le otorgó inmunidad total, impidiendo que fuera nominada por sus compañeros en esta ocasión. Para comprender el desarrollo de la temporada, se ha establecido una agenda semanal de actividades. Los lunes se destinarán a la gala de eliminación, donde un participante dejará la casa.

Los martes serán días intensos con la prueba del líder, la elección de dos habitantes para ir al castigo del 'Destierro', además de segmentos como el cine y la moneda del destino. Los miércoles marcarán el comienzo del esfuerzo grupal con la prueba por el presupuesto. Los jueves se mantendrán reservados para el proceso de nominación. Los viernes se disputará el robo de la salvación, dejando el sábado como día libre y cerrando la semana el domingo con los posicionamientos frente a los nominados.

