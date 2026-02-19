Expríncipe Andrés sale de la cárcel: Filtran FOTO de Andrew Mountbatten-Widsor al ser liberado

Londres, Inglaterra.- Después de haber permanecido 12 horas arrestado, el expríncipe Andrés puede respirar tranquilo una vez más, debido a que se ha informado que salió de la cárcel, y en redes sociales y medios británicos ya se ha filtrado la primera foto de la liberación de Andrew Mountbatten-Widsor, como es conocido después de que su hermano mayor, el Rey Carlos III lo destituyera de los miembros senior de la Corona y de todos sus cargos y títulos nobiliarios.

La mañana de este jueves 19 de febrero del 2026, se informó que en Wood Farm, ubicado en la urbanización Sandringham, el nuevo hogar del antiguo duque de York, cargo del que fue destituido hace un par de meses, fue arrestado alrededor de las 08:00 horas (hora local de Londres), en una redada de al menos ocho vehículos de autoridades británicas. Según los informes, este arresto se debe a que se le acusa de pasar información confidencial al financista pedófilo convicto Jeffrey Epstein mientras actuaba como enviado comercial del gobierno británico, o sea, mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Fue la policía de Thames Valley quien confirmó esta detención, tras dos horas teniéndolo bajo custodia, afirmando que tenían alrededor de 24 horas para mantenerlo retenido en la prisión sin cargos formales, desde el momento en el que llega a la estación, y es interrogado. Ahora, aunque los elementos de la Policía no han confirmado una liberación del hijo de la Reina Isabel II, en redes sociales y medios británicos ya circula una imagen de Andrés siendo liberado.

Andrés al ser arrestado. Internet

Esta liberación ocurre solamente 12 horas después de que fue puesto bajo la custodia de las autoridades de Thames Valley, la mitad del tiempo que tenían para interponer cargos formales. Cabe mencionar que hasta el momento, se desconoce si el tío del Príncipe William salió de prisión bajo investigación, bajo fianza o exonerado de las acusaciones en su contra sobre su mala conducta en el ejercicio de un cargo público.

Hasta el momento, Andrés no se ha pronunciado a su arresto y liberación, pero se espera que pronto de algún comunicado sobre este polémico tema. Por otro lado, su hermano mayor, el antiguo Príncipe de Gales, ahora Rey Carlos III, en un comunicado dejó en claro que aunque está preocupado por Andrés, quiso dejar en claro que la ley debe de tomar su curso y hacer lo correcto en esta investigación, por lo que van a cooperar con las autoridades con lo que sea necesario.

Andrew al salir de prisión. Daily Mail

Fuente: Tribuna del Yaqui