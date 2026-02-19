Horóscopos de HOY Mhoni Vidente JUEVES 19 de febrero de 2026: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este jueves trae movimientos que no todos veían venir. Los horóscopos de Mhoni Vidente señalan que hay energía de cierre y también de inicio. Algunos signos tendrán noticias laborales; otros enfrentarán conversaciones pendientes en el amor. Los horóscopos de hoy, jueves 19 de febrero de 2026, marcan un día para actuar con inteligencia y no dejar nada en pausa. La pitonisa cubana recomienda no confiarse y actuar con el corazón. ¡Aquí los mensajes para cada signo zodiacal!

Aquí están los horóscopos de Mhoni Vidente signo por signo

Aries

Se presenta una propuesta laboral que puede implicar más responsabilidad. Mhoni Vidente dice que no la descartes. En el amor, evita competir o imponer tu punto de vista. Es mejor negociar. Color de la suerte: rojo.

Tauro

Día favorable en temas económicos. Podrías cerrar un trato o recibir una respuesta que esperabas. En lo sentimental, alguien te pedirá mayor compromiso. Color de la suerte: verde esmeralda.

Géminis

Cambios en el entorno cercano, según el horóscopo de hoy. Una noticia alterará tus planes, pero será positiva a mediano plazo. En el trabajo, mantén discreción sobre tus proyectos. Color de la suerte: amarillo.

Cáncer

Momento para ordenar prioridades. Evita gastos que solo sirvan para que tu ego suba. En el amor, hay posibilidad de aclarar malentendidos que arrastrabas desde semanas atrás. Color de la suerte: blanco.

Leo

Día de reconocimiento. Tu esfuerzo comienza a notarse. En pareja, alguien busca más atención de tu parte. Escucha sin juzgar. Color de la suerte: dorado.

Virgo

Se activa un tema legal o administrativo. Revisa documentos con calma. En el amor, evita analizarlo todo; a veces hay que dejar fluir. Color de la suerte: azul marino.

Libra

Una oportunidad social puede abrirte puertas laborales. No rechaces invitaciones. En lo sentimental, es buen momento para hablar claro. Color de la suerte: rosa.

Escorpio

Replanteas metas profesionales. Hay cambio de estrategia. En el amor, podrías sentir celos sin motivo real. Confía más. Color de la suerte: negro.

Sagitario

Se marcan viajes cortos o movimientos inesperados. Buen día para estudiar o planear algo nuevo. En pareja, evita promesas que no puedas cumplir. Color de la suerte: morado.

Capricornio

Enfoque total en finanzas: te estás quedando en crisis. Es momento de ahorro y organización. En el amor, alguien te observa en silencio; hay interés real. Color de la suerte: gris.

Acuario

Protagonismo socia este jueves 19 de febrero de 2026l. Tu opinión será tomada en cuenta en decisiones importantes. En el amor, define límites claros para evitar confusiones. Color de la suerte: turquesa.

Piscis

Intuición fuerte este día, dice Mhoni Vidente. Confía en lo que percibes en el trabajo. En pareja, se aclaran dudas que generaban inseguridad. Color de la suerte: lila.

Fuente: Tribuna del Yaqui