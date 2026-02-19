Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 20 de febrero 2026: Lo que le depara a tu signo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este viernes 20 de febrero de 2026 llega con una energía más sensible e intuitiva, ya bajo la influencia del Sol en Piscis, lo que marca un cambio en el ambiente colectivo. Nana Calistar señala que la vibra del día se siente más emocional, ideal para escuchar el corazón, cerrar pendientes sentimentales y fluir con lo que se presenta sin tanta resistencia.

Según la influencia de los astros, el universo favorece la creatividad, la empatía y las conversaciones profundas. Es un momento perfecto para soltar cargas que vienes arrastrando y permitirte comenzar el fin de semana con mayor ligereza. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este viernes invita a confiar en los procesos, sanar lo que duele y creer que vienen tiempos mejores si mantienes la fe en ti.

Horóscopos al estilo Nana Calistar para mañana VIERNES 20 de febrero de 2026

Aries

Este viernes vienes con la mecha corta, así que bájale dos rayitas antes de contestar algo que después puedas lamentar. En el trabajo podrías recibir una noticia que te motive a seguir avanzando. En el amor, alguien espera más atención de tu parte; no descuides lo que sí vale la pena.

Tauro

La energía pisciana te pone más sentimental, aunque no lo quieras admitir. Este día será ideal para hablar claro en temas del corazón. En el dinero, cuida tus gastos porque podrías dejarte llevar por antojos. Se viene una oportunidad que debes analizar con calma.

Géminis

Andarás soñador y algo distraído, así que pon atención a detalles importantes. En el amor, podrías recibir un mensaje inesperado que te saque una sonrisa. No juegues con sentimientos si no tienes claro lo que quieres.

Cáncer

La vibra del día te favorece y te sentirás más conectado con lo que sientes. Es momento de cerrar ciclos que ya no suman. En el amor, se marcan momentos románticos si te permites bajar la guardia. Cuida tu descanso.

Leo

Este viernes será de reflexión para ti. Podrías darte cuenta de algo que no habías querido ver. En el trabajo se abren posibilidades si mantienes la constancia. En el amor, evita dramas innecesarios y habla desde la calma.

Virgo

Te sentirás con ganas de ordenar tu vida y poner límites claros. Es buen día para tomar decisiones que vienes postergando. En el amor, alguien necesita que seas más flexible. No todo es blanco o negro.

Libra

Se marcan conversaciones importantes que podrían cambiar tu perspectiva. Este viernes será clave para aclarar dudas sentimentales. En lo económico, mantente prudente y no prestes lo que no te sobra.

Escorpio

Tu intuición estará más fuerte que nunca y podrías descubrir algo que te haga abrir los ojos. En el amor, alguien del pasado podría dar señales. Tú decides si avanzas o sigues adelante sin mirar atrás.

Sagitario

Andarás con ganas de salir, convivir y cambiar la rutina. Este viernes será ideal para reunirte con personas que te aportan buena energía. En el amor, se marcan acercamientos interesantes.

Capricornio

Las responsabilidades no se detienen, pero la energía te pide atender también lo emocional. En el amor, alguien podría reclamarte tiempo. Busca el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Acuario

Estás en una etapa de ajustes internos y este viernes te dará claridad sobre decisiones importantes. En el amor, podrías recibir una propuesta o invitación inesperada. No te cierres por miedo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, comienzas a sentir mayor seguridad en ti. Este viernes será ideal para pensar en nuevos comienzos. En el amor, se marcan momentos especiales si te permites confiar y dejar atrás inseguridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui