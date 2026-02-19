¿Quién gana la Villa 360 HOY en 'Exatlón México'? Ellos se quedan la moto este 19 de febrero de 2026

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, debido a que se dice que habrá nuevas peleas entre los equipos. Además de que se ha revelado en los spoilers quién ganará la Villa 360 la noche de este jueves 19 de febrero del 2026, y también quiénes van a lograr imponerse en la gran final varonil y femenil, para quedarse con la moto en juego.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para los rojos.

Los motos finalistas Ella Bucio Katia Alejandra Gallegos Alexis Vargas y Mario 'El Mono' Osuna

Dana dice adiós a #ExatlónMéxico y así se despidieron nuestros atletas de 'Blue Eagle'. uD83EuDD7AuD83DuDC4F https://t.co/1EFgHb2pGA — Exatlón México (@ExatlonMx) February 19, 2026

De la misma manera, se ha señalado que en cuanto al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, una vez más sería reclamado por los azules, liderado por Koke Guerrero, siendo la primera defensa efectiva por parte de estos en esta semana 20 de competencia. De ser así, los integrantes del equipo de Paulette Gallardo regresarían a las Barracas por segunda ocasión esta semana.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para disfrutar de las comodidades, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui