Se disparó: Autoridades revelan que Peter Greene, actor de 'La Máscara', murió por su propia mano

Nueva York, Estados Unidos.- A dos meses de la muerte de Peter Greene, las autoridades forenses de la ciudad de Nueva York finalmente se han revelado las causas del deceso del reconocido actor de La Máscara. Según los informes compartidos, la estrella de Hollywood no fue asesinado, sino que murió por su propia mano, debido a que se llegó a la conclusión de que él mismo se disparó por accidente.

El manáger de Peter, Gregg Edwards, confirmó a los medios de Estados Unidos el pasado 13 de diciembre del 2025, que el actor de Pulp Fiction perdió la vida a sus 60 años, dejando en claro que sus personajes lo convirtieron en uno de los mejores actores de su generación y que para siempre será recordado gracias al legado que deja: "Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo".

Los informes dados por TMZ, declaraban que la estrella de The Bounty Hunter fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, ubicado en Lower East Side, el pasado viernes 12 de diciembre del 2025, mientras que estaba inconsciente, pero, y pese a los intentos de salvarlo fue declarado muerto a las 3:25 de la tarde. Aunque no se revelaron las causas de la muerte, las autoridades informaron que se sospechaba de que Greene fue víctima de la delincuencia y sufrió un ataque directo.

Actor Peter Greene, known for his roles in ‘Pulp Fiction’, ‘Blue Streak’ and ‘The Mask,’ died yesterday at the age of 60.



RIP to a legend uD83DuDD4A? pic.twitter.com/riiMO1WRwA — Complex (@Complex) December 13, 2025

Ahora, este jueves 19 de febrero 2026, la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York, acaba de asegurar que lo sucedido no fue un ataque, o sea, que no fue sorprendido en su departamento por nadie y no le quitaron la vida, sino que fue un accidente y su fallecimiento fue por un disparo que él mismo se dio, ocasionando que el excolega de Cameron Diaz se desangrarse de manera lenta hasta la muerte.

Según las declaraciones del forense, Peter llegó con una herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial, y la causa de la muerte ha sido clasificada como un accidente. Esto significa que de alguna manera, el actor de Training Day, se disparó de manera accidente en dicha zona y la bala dañó la arteria que suministra sangre al brazo, el codo, el antebrazo y la mano.

La Oficina del Médico Forense de Nueva York confirmó este miércoles que el actor Peter Greene, recordado por sus papeles en Pulp Fiction y La Máscara, falleció a causa de una herida de bala accidental infligida por él mismo, descartando la participación de terceros.



El… pic.twitter.com/VagAnVLRZF — El Universal (@ElUniversal) February 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui