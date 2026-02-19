¿Telemundo la mandó a terapia? Imelda Tuñón revela porque fue 'vetada' de 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Imelda Tuñón, recientemente empleó sus redes sociales para finalmente poder romper el silencio y revela porqué fue 'vetada' de la sexta temporada de La Casa de los Famosos, en medio de una serie de dimes y diretes al respecto, en el que acusan que fue que no se encuentra apta de manera psicológica, ¿acaso Telemundo la mandó a terapia?

"Queda fuera de La casa de los famosos Telemundo porque no pasó los estudios psicológicos y psicométricos. Endemol es muy estricto con esos protocolos y la chava se quedó fuera. Les llamaron negativamente la atención sus respuestas y cómo se comportaba"

"Ella misma había dicho que la habían llamado, pero a la hora del examen psicológico, pasó los de la fiscalía, pero este no. Notaron demasiada ansiedad; no me pueden dar más detalles porque son privados, pero no entrará a La Casa de los Famosos, aunque ella sí estaba puesta, se veía que no estaba bien"

"Yo pedí ver a mi hijo una vez por semana porque ahorita trae un tema como de que está muy pegado a mí y muy pegado a mi mamá. Se iba a quedar con mi mamá, pero yo lo quería ver una vez por semana y quería hablar con él todos los días. Mis abogados y los productores no pudieron ponerse de acuerdo en eso"

La joven señaló no estar molesta por esta situación, pues comprende que el reality tiene sus “reglas” y, de “cierta manera”, estaba pidiendo que le permitieran hacer “una especie de trampa”.

Fuente: Tribuna del Yaqui