Tensión en 'Exatlón México': Ernesto Cazares y Mario 'El Mono' Osuna protagonizan intensa pelea

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en Exatlón México están comenzado a subir de nivel entre los atletas de los dos equipos en competencia, debido a que el famoso parkourista mexicano, Ernesto Cazares, y el exfutbolista, Mario 'El Mono' Osuna, de nueva cuenta demostraron que no se toleran en lo más mínimo, debido a que han protagonizado intensa pelea por la manera en la que celebran ganar sus puntos.

Como se sabe, a lo largo de las 21 semanas que ambos equipos tienen en competencia dentro del reality de TV Azteca, se han enfrentado no solo en los circuitos sino en pleitos personales, al pelear sus triunfos consecutivos muy importantes, así como la primera Villa 360 y la Batalla Colosal, en las que los varones tuvieron varios enfrentamientos ante las burlas y humillaciones por estas situaciones.

Pero ahora, que los premios subieron de nivel al estar cerca la gran final, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, pues el pasado miércoles 18 de febrero del 2026, se vivió la competencia para conocer a los dos finalistas para ganar la motocicleta, que finalmente se sabrá al hombre y la mujer que se llevará la suya.

En la primera ronda de enfrentamientos, el denominado 'El Mono' se burló de Alexis Vargas después de que se enfrentara en su contra y perdiera, por lo que Ernesto comenzó a reclamarle a Humberto Noriega los comentarios que hicieron en contra de su compañero del equipo azul, especialmente lo dicho por Mario Osuna, a lo que el atleta de los rojos comenzó a decir que podía hacer lo que quisiera al ser el campeón.

Por su parte, 'El Mono' declaró que en el pasado el denominado 'Pesadilla Ninja' se había burlado de Alexis echándole en cara que supuestamente no sería un campeón, por lo que consideraba que era el momento de defender a los suyos, asegurando que se tomó las mismas libertades de Doris del Moral, apoyando y peleando las batallas de los miembros de su equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui