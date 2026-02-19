Terror en playas de Tulum: Hijo de Jorge D'Alessio y Marichelo es atacado por tiburón al nadar

Ciudad de México.- La reconocida modelo mexicana, Marichelo, y el famoso cantante, Jorge D'Alessio, están dando de que hablar, debido a que narraron su momento de terror en las playas de Tulum, debido a que el menor de sus tres hijos, Patricio D'Alessio, mientras que se encontraba nadando en la orilla cuando fue atacado por un tiburón, siendo salvado por su hermano mayor que alcanzó a ver al animal.

Marichelo a través de un video en su cuenta de Instagram, relató que mientras que su pequeño hijo estaba en la orilla, jugando y nadando con sus hermanos, mientras que ella y el hijo de Lupita D'Alessio estaba a solo 20 pasos de ella, de la nada, solamente comenzó a gritar con fuerza, lleno de mucho dolor y gritando que le había picado algo en la pierna, por lo que su hermano mayor lo sacó en sus brazos.

La hermana de Anahí, revela que cuando su hijo, Santiago D'Alessio, sacó en sus brazos al pequeño Patricio, vio que de su pierna estaba saliendo mucha sangre y al fijarse en la pierna del menor, notó que no había un piquete de algo, sino que tenía una mordida bastante grande: "Le ve la pierna llena de sangre y ve una cola que se va; no era un piquete, era una mordedura bastante grande. Es de no creerse, yo sigo en shock , lo ves en documentales o cosas así pero nunca te imaginas tan cercano con tu hijo".

Ante esto, Marichelo mencionó que su hijo Santiago le dijo que cuando cargó a su hermano vio una cola sobresaliendo del agua y como se alejaba del lugar, a lo que la modelo declaró que por fortuna, el tiburón no era grande y no pasó una tragedia y su pequeño solamente necesitó 30 puntadas, destacando que bien pudo haber sido un escualo más grande y su hijo hasta pudo perder la vida.

Finalmente, la cuñada de Ernesto D'Alessio se dijo agradecida de que todo fue bien y que Patricio se encuentra tranquilo, y se tomara de la mejor manera lo sucedido, siendo consciente de que el animal acuático estaba en su casa y la estaba defendiendo, por lo que simplemente señaló que quería contar su momento de terror para destacar como todo puede cambiar de un momento a otro y cuando no crees que algo pueda pasar.

Fuente: Tribuna del Yaqui