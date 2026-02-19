VIDEO: Sergio Mayer se defiende y explica por qué pidió licencia para ir a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El diputado federal por Morena, Sergio Mayer Bretón, tomó la decisión de separarse temporalmente de sus funciones legislativas en el recinto de San Lázaro. El motivo detrás de esta pausa en su carrera política es su incorporación a la producción de la cadena Telemundo, el programa de La Casa de los Famosos. Ante esta petición, el Pleno de la Cámara de Diputados le otorgó licencia el pasado 17 de febrero.

Esto le permitirá ausentarse por tiempo indefinido tras una votación. Este movimiento generó diversas reacciones y comentarios en la opinión pública sobre el compromiso del funcionario con el pueblo mexicano. No obstante, para disipar dudas sobre el estatus del legislador, Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, emitió una aclaración en la que puntualizó que el hecho de solicitar licencia no implica la pérdida del cargo.

Mayer Bretón conservará su título de diputado federal una vez que regrese de Estados Unidos. A pesar de esto, López Rabadán aprovechó la coyuntura para hacer un exhorto sobre la conducta esperada, señalando que los servidores públicos tienen la responsabilidad de actuar con ética y honorabilidad, prestigiando la labor política independientemente del escenario donde se encuentren.

Mayer habla de su licencia

Por su parte, Sergio Mayer utilizó sus redes sociales para exponer sus razones. A través de un video, indicó que su ingreso al programa responde a una intención de aprovechar la actual situación social y política con Estados Unidos. Según su visión, este tipo de plataformas masivas permiten enviar mensajes sobre la importancia y el impacto de la cultura latina, comparando el alcance de estos formatos con el fenómeno mediático de artistas como Bad Bunny.

El actor detalló que su participación en La Casa de los Famosos lo mantendrá alejado de la curul por un par de meses. Para garantizar que las tareas legislativas no sufran interrupciones, aseguró que su suplente tomará las riendas de las responsabilidades pendientes. De esta manera, afirmó que el trabajo del grupo parlamentario y los objetivos de la llamada Cuarta Transformación continuarán su curso normal mientras él permanece en la competencia televisiva.

Cuento con su apoyo en esta nueva experiencia que me hará crecer como persona y profesionalmente.#SergioMayer #TeamMayer #LCDLF6 pic.twitter.com/UfQhOBxNp0 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui