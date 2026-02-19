¿Viene abundancia económica y amor? Descubre que depara el Horóscopo Chino este jueves 19 de febrero

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos revelan que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento. Descubre si viene abundancia económica o el amor a tu vida, este jueves 19 de febrero del 2026.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

CABALLO (Años del signo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Tu energía con el universo es alta, por lo que podrás obtener lo que deseas, solo si dejas de dispersar esa energía en situaciones negativas, cuidar el dejar que tus emociones te rebasen y la ansiedad se apodere de ti, por lo que debes de ordenar tus prioridades, organizar tu tiempo y tu economía. La clave del control es el enfoque.

CABRA (Años del signo: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Este día serán de muchas emociones positivas, y aunque el ritmo será exigente, serás capaz de manejarlo, pero, debes de recordar que el orgullo no soluciona nada y si necesitas ayuda pídela, para mantener el equilibrio perfecto. No debes de sobrecargarte, no tomes más de lo que puedes manejar a la vez y cuida tu salud.

MONO (Años del signo: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Debes de enfocar tu mente, recuerda que aunque tienes una agilidad mental impresionante, tiendes a distraerte con facilidad, pero este día, debes de enfocarte en lo importante, pensar con claridad y no improvisar, especialmente en temas económicos, debes de ser muy cuidadoso.

¡Que viva el amor!?? Estos son los signos que conocerán el amor en primavera uD83DuDE18https://t.co/eLIyNJyEZy — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 19, 2026

GALLO (Años del signo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Este día la energía mayormente presente en tu aura será el orden, la claridad y la precisión, lo que ocasionará que en todas las relaciones personales, ya sea con gente cercana o lejana, reciban una ayuda certera y organizada de tu parte, lo que a la vez ayudará a que en cuestiones económicas seas más organizado.

PERRO (Años del signo: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Este día vas a encontrar la estabilidad emocional que tantos necesitabas para ser honesto y directo con tu pareja o con la persona que te gusta, tengan avances importantes y se fortalezca ese vínculo que llevan construyendo. Tus signos más compatibles son el Tigre y el Caballo.

CERDO (Años del signo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Aunque va a ser un día tranquilo, sin mayores contratiempos, vas a necesitar de la gente que más que quieres, el que estén cerca de ti y te ayuden a estabilizar tus ideas, para ese descanso sincero que necesitas ante las emociones intensas que haz enfrentado.

RATA (Años del signo: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Este es un día excelente para resolver algunos problemas de dinero y en tus relaciones cercanas, debido a que la energía va a confabular para que el día sea productivo y de resoluciones, ya que lograrás mantener la mente clara y actual con precisión ante las complicaciones que se presenten.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

BÚFALO (Años del signo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este día tu energía se mantendrá estable y podrás avanzar con la precisión adecuada para consolidar los planes que haz tenido para mejorar en cuestiones económicas, logrando ese negocio que haz trabajado, o ese equilibrio que tanto necesitabas. La constancia será lo que te impulse por el camino correcto.

TIGRE (Años del signo: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Aunque tu energía está elevada y sientes una serie de impulsos para actuar antes de pensar, debes de recordar que es mejor desacelerar y tomarte un momento para analizar y crear una estrategia para avanzar en la dirección correcta. Actúa con control y la fortuna te va a sonreír en el amor y lo económico.

CONEJO (Años del signo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Las cosas se darán en su momento, debes de permitir que tus acciones generen las reacciones que desencadenaran avances, en el que no se forzará nada, dando ese descanso emocional que tanto necesitas. Recuerda que todo a tu ritmo acomodará las cosas en su lugar, si presionas podrías dar resultados negativos.

DRAGÓN (Años del signo: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Serás de los signos más afortunados este día, pues la claridad, la decisión y el liderazgo serán parte de su energía, lo que te ayudará con negociaciones importantes, tanto a nivel personal como laboral. Pero, recuerda que debes cuidar no sobrecargarte con el trabajo, ni con emociones ajenas.

SERPIENTE (Años del signo: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Serás otro signo favorecido por la energía espiritual del día, ya que tus movimientos serán muy precisos y sabrás como actuar ante las diferentes situaciones que se te presenten, logrando evitar cometer errores en tus decisiones, especialmente en tema de dinero, que podrás encontrar el equilibrio entre ingresos y egresos.

Preparados... 3, 2, 1



El 2026 será el Año del Caballo de Fuego



En el horóscopo chino, caracterizado por energía, pasión y dinamismo, ideal para el emprendimiento, la toma de decisiones audaces y la búsqueda de nuevos horizontes, impulsado por la pasión y creatividad del… pic.twitter.com/6gKWE50Ohr — Doctor John Wick (@Dr_Wick_Ec) January 1, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui