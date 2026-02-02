Bad Bunny, Justin Bieber, Billie Eilish y más artistas que se alzaron contra el ICE en los Grammys 2026

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la alfombra roja y sobre el escenario de los Grammys 2026, varios artistas de diferentes nacionalidades, como estadounidenses, como Billie Eilish, latinos, como Bad Bunny, y hasta canadienses, como Justin Bieber, se unieron para alzarse contra el ICE, ya sea con una protesta activa en sus discursos y detalles en sus trajes, pidiendo un alto al hate, justicia para los inmigrantes, e incluso algunos también se fueron contra Donald Trump.

El denominado 'Conejo Malo', fue de los primeros en alzar la voz durante su discurso al ganar el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana con DeBÍ TiRAR MáS FOToS, afirmando que se trata a los latinos como salvajes y afirma que hay que luchar con amor, no con odio, pues eso solo genera más odio: "Voy a decir fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos. Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia".

Otra artista, que apenas se está consagrando en el mundo de la música, que se alzó contra dicha organización fue Olivia Dean, quién al ganar como Mejor Artista Revelación, dio un discurso en el que afirmó que venía de una familia migrante, se dijo orgullosa y pidió respeto, y la comprensión de que todo ser humano es igual a otro, sin importar nada: "Quiero decir que estoy aquí como la nieta de una inmigrante. Soy el producto del coraje, y pienso que esa gente (los inmigrantes) merece ser celebrada. No somos nada sin el otro"

Por su parte, Eilish, al subir al escenario al ganar la Canción del Año con Wildflower, afirmó que Estados Unidos no debería ver a nadie ilegal cuando se robaron tierras de muchas de esas personas, pidiendo a sus colegas que alcen sus voz, al tener un gran peso e influencia en el mundo: "Honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada. Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento. Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando y hablando y protestando, y nuestras voces realmente importantes".

Por otro lado, en la alfombra roja, quienes protestaron a través de sus 'looks' fueron Justin Bieber, Hailey Bieber, Kehlani, Joni Mitchell, Jordan Tyson y la actriz y Helen J. Shen, quienes portaron un pin en blanco y negro con la leyenda "ICE Out", o sea "ICE fuera, mientras que Justin Vernon, de Bon Iver, lució un silbato en honor a los observadores legales que documentan las acciones federales en las calles.

De la misma manera, la Kehlani, al aceptar su premio a la mejor interpretación de R&B, insultó directamente a ICE en su discurso, un momento que se volvió viral al instante, y la estrella mexicoamericana, Becky G, no se quedó atrás y llevó un mensaje explícito contra la agencia de inmigración en el diseño de sus uñas, demostrando que la protesta estaba presente en cada detalle.

