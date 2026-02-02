Escándalo en la Realeza: Salen a la luz FOTOS del expríncipe Andrés en fiesta de Epstein con 'víctima'

Londres. Inglaterra.- De nueva cuenta la Realeza se encuentra en el centro del escándalo, debido a que recientemente salieron a la luz nuevas fotos que muestran al expríncipe Andrés Mountbatten Windsor, en lo que sería una de las fiestas del difunto empresario estadounidense acusado de tráfico sexual, Jeffrey Epsein, mientras que estaba encima de una de las presuntas víctimas de su red de trata de personas.

Como se sabe, el hijo de la Reina Isabel II fue uno de los hombres poderosos en ser relacionados con el caso del empresario estadounidense que fue acusado de tráfico sexual y trata de blancas. Andrés fue señalado por la ahora fallecida Virginia Giuffre, de haber abusado de ella en repetidas ocasiones cuando solamente era una adolescente de 17 años de edad, encerrada bajo su voluntad en una de las casa de Epstein.

Aunque la demanda interpuesta legalmente en el 2019 ya llegó a su fin y el tío del Príncipe Harry fue absuelto al llegar a un trato con la supuesta víctima, ahora, su nombre sigue en medio de este escándalo, pues en los últimos meses han comenzado a salir declaraciones postumas de Virginia que lo señalan y en redes sociales se ha filtrado el expediente del Jeffrey, en el que su nombre aparece varias veces y ahora, hasta hay fotos nuevas. En el pasado solo existía una imagen de Andrés con Virginia y Epstein en una de sus casas.

Una víctima fue reclutada para una carrera de modelaje, solo para ser convertida en esclava sexual y torturada.



El príncipe Andrés de Inglaterra torturó y asesinó a la víctima y también torturó a una sobreviviente diferente...uD83CuDFAF pic.twitter.com/8FKBStkzsb — uD83CuDF10EL GRAN DESPERTARuD83CuDF10 (@destapandolose1) January 31, 2026

Ahora, con el nuevo material que fue difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se pueden ver tres fotos nuevas del hermano del Rey Carlos III, en el que se le en una postura de cuatro puntos en el piso, y debajo de él una joven, a la que se le cubre la cara, en un par, le está tocando el abdomen, y en otra ve hacía la cámara con una sonrisa. En las imágenes no hay información sobre la víctima ni sobre nada con el caso.

Cabe mencionar que eso no ha sido todo, pues han salido a la luz también documentos, en los que exponen correos electrónicos entre el antiguo duque de York con Jeffrey, en el que lo llama "el hermano que siempre quise tener", y también que sí estuvo a su lado los primeros meses de haber sido señalado de tener una red de tráfico sexual de mujeres y menores de edad, e incluso que estaría ligado a un homicidio de una de las jóvenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui