"Estaba bien": Amigo de Gerardo Taracena revela causas de muerte y sus últimos momentos de vida

Ciudad de México.- A un par de días de anunciarse la triste muerte del querido actor de Hollywood con raíces mexicanas, Gerardo Tacarena, uno de sus aparentes amigos más cercanos, ha decidido romper el silencio sobre esto, revelando las causas del fallecimiento del artista, y también los últimos momentos con vida de este, afirmando que fue un gran shock porque "estaba bien" cuando se despidieron.

Desgraciadamente, la noche del pasado sábado 31 de enero del 2026, se reveló que el querido actor, principalmente conocido por su papel en Apocalypto, perdió la vida con tan solo 55 años de edad de manera inesperada. Con respecto a las causas que lo llevarían a su fallecimiento, al inicio se manejó de manera discreta y no se hicieron públicas, hasta ahora, durante una entrevista a uno de sus amigos.

Ahora, el reconocido actor y amigo cercano de Gerardo, Enrique Cueva, reveló en una entrevista para el periodista Enrique de la Rosa, que el parte médico dice que la causa del deceso tan inesperado para sus millones de fans, fue a causa de que sufrió un infarto agudo al miocardio, asegurando que él convivió apenas 24 horas antes de este lamentable hecho, por lo que se dijo ser el más impactado con la noticia.

Lamento el fallecimiento del actor Gerardo Taracena, quien murió a la edad de 55 años el día de hoy. Destacó por sus papeles en Apocalypto, Man on Fire, The Mexican y Sin Nombre, así como en la serie de Netflix Narcos: México.

Según Enrique, el también actor de Narcos: México, desde hace varios años que padecía de hipertensión arterial, pero que en realidad parecía no ser un problema activo, ya que habría estado controlado por los medicamentos, además de asegurar que un día antes se vieron y él no notó algún signo de que estaba mal, sino todo lo contrario: "Lo que él tenía era hipertensión, eso estaba controlado con medicamentos, pero pues eso solo Dios lo sabe".

Cabe mencionar que hasta el momento, la familia del actor de Hombre en Llamas no han salido para hablar con respecto a la lamentable partida de la querida celebridad, pero se espera que en los próximos días salgan a dar declaraciones sobre los últimos momentos de vida de Tacarena y su última voluntad, como en el pasado han hecho varios familiares de figuras de la industria del cine y el espectáculo.

Fuente: Tribuna del Yaqui