¿Hailey o Selena Gomez? El tatuaje de Justin Bieber que desató teorías en los Grammy 2026 (FOTO)

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ayer, finalmente y tras una larga espera, se celebraron los Premios Grammy 2026. Sin embargo, además de los llamativos atuendos que lucieron las celebridades, también surgieron una que otra controversia, por lo que, dejando de lado el tema de las denuncias contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), hubo otros asuntos que llamaron la atención y que incluso sirvieron de entretenimiento para los internautas.

Lo anterior está estrechamente relacionado con la presentación del compositor canadiense Justin Bieber, quien más allá de su talento musical protagonizó un detalle que no pasó desapercibido entre los asistentes. En esta ocasión, se hace referencia a un curioso tatuaje en su espalda. Antes que nada, es importante aclarar que su show incluyó el tema Yukon, una canción que supuestamente hace alusión a su esposa, la modelo Hailey Bieber.

¿Es de Selena Gómez o de Hailey Bieber?

En realidad, no se sabe con exactitud qué está plasmado en esa parte de su cuerpo; sin embargo, tras volverse viral, muchos usuarios comenzaron a encontrarle similitudes con la estrella estadounidense. Incluso, las cámaras enfocaron en varias ocasiones esa zona de su anatomía. Por otro lado, algunos comenzaron a bromear asegurando que la supuesta mujer retratada sería su exnovia, la empresaria y productora Selena Gómez.

Tatuaje

En cuanto a la teoría que apunta a Hailey, los internautas creen firmemente que el tatuaje muestra a una Rhode Bieber, inspirada en la imagen que utilizó cuando posó para la portada de marzo de 2020 de la revista Elle. Cabe destacar que varios interpretaron la acción del intérprete de Baby como una forma de dejar en claro su amor por la joven, quien en múltiples ocasiones ha recibido críticas, ya que algunos aseguran que su esposo no la quiere lo suficiente debido a la supuesta falta de demostraciones públicas de afecto.

Justin Bieber dejó a todos con la boca abierta en la gala, pero no solo por su presencia en el escenario. Lo que realmente robó miradas fue su nuevo tatuaje dedicado a Hailey Bieber, un gesto romántico que encendió las redes y generó todo tipo de reacciones entre los fans.



"¡DIOS, ESO ES DEMENCIAL! Justin Bieber realmente dijo que una cara no era suficiente, necesito que sea permanente — el colmo del comportamiento de 'marido ideal'. Hailey Bieber ganando para siempre", escribió el usuario @billiyananda en X (antes Twitter), mientras que @Shellvi21 trajo a colación a la exactriz de Disney: "Lugar perfecto en algún sitio donde nunca tenga que verlo. Mientras tanto, Sel está en el centro de atención".

