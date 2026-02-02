Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 2 de febrero de 2026: La fortuna de tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Este lunes 2 de febrero de 2026 inicia con una energía que empuja a tomar decisiones que se han postergado. De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, el día estará marcado por ajustes en lo laboral, claridad en temas personales y movimientos inesperados en el dinero. No es jornada para improvisar, sino para actuar con cabeza fría y escuchar las señales que se presentan desde temprano. ¡Conoce más en los horóscopos de hoy!

Horóscopos de Mhoni Vidente para HOY lunes 2 de febrero de 2026

A continuación, la suerte de cada signo para este inicio de semana.

Aries

El día exige orden, dice Mhoni Vidente. Una situación laboral que parecía estancada comienza a moverse, pero dependerá de qué tan claro pongas tus límites. Evita discusiones innecesarias y revisa pendientes financieros.

Tauro

Se presentan oportunidades relacionadas con acuerdos o contratos. Es buen momento para renegociar condiciones o aceptar propuestas que implican más responsabilidad. En lo personal, una conversación pendiente ayuda a cerrar un ciclo.

Géminis

La comunicación será tu mayor herramienta este lunes 2 de febrero, revelan los horóscopos de hoy. Recibes información que cambia el rumbo de un proyecto o decisión reciente. Cuidado con gastos impulsivos; prioriza lo necesario.

Cáncer

El día favorece temas familiares y personales. Resolver un asunto del pasado te permitirá avanzar con más tranquilidad. En lo laboral, evita tomar decisiones apresuradas y escucha la opinión de alguien con experiencia.

Leo

Lunes de movimiento y visibilidad: cuida tu corazón, dice la Vidente. Tu esfuerzo comienza a notarse y puedes recibir reconocimiento o una propuesta interesante. Mantén los pies en la tierra y evita prometer más de lo que puedes cumplir.

Virgo

La energía del día te pide paciencia. Un retraso o cambio de planes puede generar tensión, pero terminará beneficiándote. Es buen momento para organizar tu agenda y poner orden en temas administrativos.

Libra

Las relaciones toman protagonismo. Una alianza, tanto personal como laboral, se fortalece si hay honestidad. El día favorece acuerdos y resoluciones pacíficas, siempre que no evites decir lo que piensas.

Escorpión

Se activa una etapa de decisiones firmes, pero para tu bienestar. Algo que no estaba funcionando llega a su límite y necesitas actuar. En cuestiones económicas, evita prestar dinero o comprometerte sin garantías claras. Tú estás para más, dice Mhoni Vidente.

Sagitario

Lunes ideal para planear a mediano plazo. Surgen ideas nuevas relacionadas con cambios de rutina, estudios o viajes. Cuida tu energía y no descuides el descanso; el cuerpo también marca señales.

Capricornio

El trabajo se intensifica, si no estás al nivel, podrían despedirte. Es un buen día para cerrar pendientes y avanzar en objetivos concretos. Una llamada o mensaje aclara una duda importante. Mhoni Vidente aconseja cuidar tu tiroides.

Acuario

La creatividad está activa, pero necesitas enfoque para que las ideas se conviertan en acciones. Evita distracciones y define prioridades. En lo emocional, una sorpresa cambia tu estado de ánimo.

Piscis

El día te invita a escuchar más y hablar menos. Hay información valiosa a tu alrededor que puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Confía en tu intuición, pero respalda todo con hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui