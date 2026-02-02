La mordió una serpiente: Exintegrante de 'La Voz' fallece tras ataque de víbora: "No podía respirar"

Abuya, Nigeria.- La joven Ifunanya Nwangene, que es reconocida por haber sido parte de La Voz Nigeria, desgraciadamente acaba de fallecer a sus 26 años de edad, a causa de que mientras que estaba dormida en su departamento, fue mordida por una serpiente, la cual al parecer con su veneno paralizó sus órganos, debido a que un amigo reveló que "no podía ni respirar", por esta situación.

Según los reportes de medios de comunicación de Nigeria, como la BBC África, los hechos ocurrieron el pasado sábado 31 de enero, mientras que la joven se encontraba durmiendo en la habitación de su departamento en Nigeria, alrededor de las 08:00 horas de la mañana. Al parecer, el réptil ingresó al inmueble sin que nadie se diera cuenta, y la cantante solo notó su presencia tras ser atacada por esta.

De la misma manera, se reveló que una vez que despertó con el dolor, y viendo ante ella al animal venenoso, se fue directamente al hospital más cercano, pero, por desgracia en dicho centro médico no contaban con el suero antiofídico necesario, causando que el veneno se esparciera de forma rápida, causando de esta manera que para las 12:00 horas de mediodía, perdiera la vida a causa de esta situación tan lamentable.

Tras esto, uno de los amigos de Nwangene, a través de su cuenta de Instagram, se despidió con profundo pesar de su amiga y declaró que él en sus últimos momentos supo de ella y la vio bastante mal, al grado en el que no podía ni hablar ni respirar bien y para comunicarse lo hacía a base de gestos y señas, pues la falta de aire le afectaba: "No podía hablar, solo hacer gestos con las manos y le costaba respirar".

De la misma manera, el joven mencionó que antes de que se pusiera grabe, cuando iba camino al hospital, ella se puso en contacto para explicarle lo que pasaba, destacando que estaba segura de que saldría de esta y pronto se reunirían para hablar del incidente con la serpiente: "Me dijo 'Emy, no te asustes, pero acabo de ser mordida por una serpiente, voy en camino al hospital'. Ella dijo que estaba durmiendo, sintió dolor cuando abrió los ojos y vio a la serpiente".

Amigo de Ifunanya revela sus últimos momentos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui