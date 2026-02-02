"Le tiene envidia": Pepe Aguilar celebraría ataque en contra de Cazzu en redes y lo destrozan

Ciudad de México.- Tal parece que el reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, quiere volver a la polémica, debido a que recientemente se exhibió su acción en redes sociales con la que celebraría ataque en contra de la famosa cantante de rap de origen argentino, Cazzu, por lo cual una creadora de contenido lo destrozaría tachándolo de tenerle envidia a la denominada 'La Jefa'.

Como se sabe, desde hace casi dos años que la familia Aguilar se encuentra en el centro del escándalo y bajo constantes ataques e insultos en redes sociales, debido a que muchos consideran que el romance que se dio entre Ángela Aguilar, su hija menor, y el polémico cantante sonorense, Christian Nodal, sería a raíz de una infidelidad a la cantante argentina, lo que ha destapado una serie de filtraciones de noticias pasadas de la familia, como la historia de Flor Sylvestre con Antonio Aguilar, que se dice también nació de una infidelidad.

El intérprete de temas como Ni Contigo Ni Sin Ti, ha declarado en varias ocasiones que lo dicho son puras mentiras, que el amor entre los jóvenes nació cuando ambos estaban solteros, manteniéndose en la postura de que los ataques a la joven intérprete de Gotitas Saladas son campañas compradas para difamarla y afectar su carrera, y que en algún momento van a pasar y la gente se dará cuenta de la verdad.

Pero, en medio de su aparente calma ante la situación, Pepe dio de que hablar, debido a que se exhibió que el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú le dio su 'like' a un comentario en Instagram, en el que declaran que: "Dónde van a comparar a este señorón y su familia (Pepe y los Aguilar) con la tatuada (Cazzu), por Dios". Aunque no hizo comentarios, esta acción fue tomada como un claro ataque a la intérprete de Con Otra.

Ante esto, muchos comenzaron a tachar a Pepe de estar "ardido" y de solamente demostrar que "le tiene envidia" a la intérprete de La Cueva porque ella sí está triunfando en su carrera con su música y con sus conciertos, mientras que ni él, ni sus hijos, y tampoco el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, logran llenar sus presentaciones o posicionar como éxito algunos de sus sencillos.

Fuente: Tribuna del Yaqui