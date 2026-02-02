Paulina Rubio interpone contrademanda en contra de Colate por filtrar información que cree "privada"

Miami, Estados Unidos.- La reconocida cantante española, Paulina Rubio, ha decidido interponer nuevas medidas legales contra su expareja, el empresario Andrea Nicolás Vallejos Nájera, mejor conocido como Colate, debido a que en un comunicado informó que lo ha contrademandado por filtrar información, que ella considera que es privada y que viola acuerdos pasados en el caso que ya tienen por la custodia y manutención de su hijo, Andrea Vallejos-Nájera Rubio.

Como se sabe, desde hace 13 años que la denominada 'Chica Dorada' está en medio de una batalla legal contra su expareja para tratar temas de la custodia y la manutención del aún menor de edad, sin embargo, en este último año las llamas parecen avivarse en este problemas, lejos de llegar a un acuerdo, debido a que en el 2025 se sumó al expediente acusaciones de privación de la libertad de Andrea, ya que Colate lo sacó de la ciudad sin autorización.

Pero ahora, en el programa español llamado Fiesta, informaron que en medio de esta serie de dimes y diretes, ahora, la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes, ha decidido contrademandar al empresario español por supuestamente filtrar información privada del documento de la guardiana, o sea ella, por lo que presentó una moción de emergencia en la que solicita que el informe de la guardiana legal del menor se mantenga confidencial, argumentando que Colate filtró datos sensibles del documento a terceros.

ÚLTIMA HORA: Paulina Rubio CONTRADEMADNA a Colate tras filtrar información de su hijo. ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/LZ7t0a41Wp — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 2, 2026

Al parecer, en este documento pide que el exparticipante del Hotel VIP entregue una lista de las personas con las que compartió información del informe, y así el juez pueda ordenarles no hacer difusión pública de esto, además de que al empresario se le acuse de violar acuerdos previos entre ambos y la suspensión total del tiempo compartido entre el padre y el hijo hasta que se detenga la exposición del menor en redes sociales: "Prohíben que se haga pública la difusión de esos datos porque vienen unas cosas muy concretas del niño que no se pueden hablar y además nadie debería tener acceso a esos documentos".

Asimismo, Paulina exige que a Colate se le prohíba hablar con los medios sobre este tema y que cubra los costos de este proceso judicial. Cabe mencionar que la querella nace del hecho de que se revelara que supuestamente Andrea deberá de testificar ante la Corte de Miami como parte de la disputa legal por la custodia, en la que al parecer pedirá irse a vivir con su padre en España, y explicar sus motivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui