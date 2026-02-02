Pensó que perdería la pierna: Actriz de Televisa revela que sacrificaron a perro que la atacó en EU

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas y presentadora, Gaby Ramírez, recientemente dio una actualización del caso del brutal ataque que sufrió por parte de un perro en Estados Unidos, por el cual llegó a pensar que iba a perder la pierna como consecuencia de la severa herida que tuvo en la pantorrilla, revelando que sacrificaron al can.

Como se sabe, hace un mes, la reconocida actriz, declaró que sufrió el ataque de un perro de raza bulldog francés, y que ocurrió fuera de un taller mecánico de la ciudad de Los Ángeles en California, Estados Unidos, donde radica, asegurando que ella solo se estaba bajando del auto y de la nada tenía prensado al perro en su pantorrilla, por lo que después de la agresión fue internada de emergencia en un hospital.

De la misma manera, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que el perro sigue bajo observación por veterinarios y los dueños, debido a que por desgracia corre el riesgo de que pueda tener rabia o alguna enfermedad, ya que le confesaron que no tiene las vacunas correspondientes: "El perro sigue en observación, precisamente para ver si no tenía rabia; el problema es que no tenía vacunas".

En entrevista con el programa Hoy, la actriz y conductora, Gaby Ramírez, detalló que, a pesar de su deseo de que el animal permaneciera bajo observación médica, las autoridades decidieron sacrificar al perro. “La verdad es que lo sacrificaron y eso fue lo que al final le dijeron a mi abogado, yo no quería que pasara esto”, señaló la conductora.

El ataque dejó secuelas físicas y emocionales en la presentadora. Ramírez comentó que continúa enfrentando problemas de salud derivados de la mordida, incluyendo lesiones en la piel que requieren la atención de un dermatólogo. “De hecho, tengo como me salió algo, yo no sé qué sea, tengo que ir con el dermatólogo porque son como unas ampollas y no sé si sea de parte de la infección o no, no lo sé”, expresó.

A partir del minuto 3 con 42 segundos.

Fuente: Tribuna del Yaqui