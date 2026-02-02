¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Quiénes llegan al Draft Femenil este lunes 2 de febrero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría regresar en esta semana 19, después de una semana con altibajos, recuperándose en la Serie por la Supervivencia. Esto, pues según los spoilers se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 2 de febrero del 2026, y también quién podría ser la primera en ganar el Draft Femenil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los azules estarían muy confiados por la manera tan impresionante en la manera en que acabaron con la racha ganadora de los rojos y mandaron a tres rojas al Duelo de Eliminación, que acabó con la eliminación de Samantha. Pero, pese a la estabilidad recuperada, entre ambos equipos habría pleitos internos que complicaría las cosas.

Ahora, según los spoilers, con respecto a las cuatro mujeres que van a presentarse para disputarse su lugar para la décima temporada de la emisión deportiva, no se sabe quién será la ganadora de la primera vida, pero en base a análisis, se dice que será la hermana de los Cazares, María Fernanda Cazares. Sus contrincantes serán la jugadora de flag futbol, Angie Mesta, la nadadora olímpica, Fernanda Richaud, y la crossfitter y porrista, Natasha Septien.

¡La Villa 360 es la competencia donde nuestros atletas sacan todo su poder! uD83DuDD34uD83DuDD35 ¿Quién quieres que logre las comodidades en #ExatlónMéxico? uD83DuDE0EuD83DuDE4C https://t.co/d2HNEDO8OZ — Exatlón México (@ExatlonMx) February 2, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Mario 'El Mono' Osuna van a atacar con éxito y derrotaran al equipo de Koke Guerrero, por lo que los rojos van a lograr volver a la Villa 360 tras una semana en las Barracas, mientras que los azules deberán irse a la Barracas, o el campamento, que generaría muchas molestias y problemas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su buena racha, defenderían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui