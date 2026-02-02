Tras revelar 'agresión' de Julián Figueroa, filtran que Imelda Tuñón se autolesionaba para acusarlo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el nombre de la reconocida actriz y cantante, Imelda Tuñón, está en el centro del escándalo, debido a que recientemente se ha dicho que se filtrara video en el que se probaría que está difamando a Julián Figueroa, su fallecido esposo y reconocido hijo de Maribel Guardia, ya que al parecer comprobaría que se autolesionaba para acusarlo de violento, después de que afirmó que la agredió fisícamente.

En una de las recientes declaraciones que ha hecho Imelda mediante nuevas entrevistas, como la que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, afirmó que pese a que podía parecer un sueño su relación Julián en realidad fue agredida físicamente en varias ocasiones, y que la actriz de Corona de Lágrimas le pidió que alzara la voz, pues en su mayoría fue por culpa de que estaba bajo los efectos de sustancias nocivas para la salud: "De hecho, tengo un problema en el oído, desde entonces quede con un tema que me provoca pérdida de equilibrio cuando me levanto de la cama, como vértigo, porque me dejó dañado el cristal del oído".

Pero eso no fue todo, pues también mencionó que ella trató en todo momento de cuidar la imagen de Julián, debido a su hijo en común, José Julián Figueroa, pero que ahora no iba a callar más, para evitar que Maribel siga diciendo mentiras, según ella, por lo que recordó la vez que en un restaurante supuestamente la insultó, la siguió y la golpeó fuera del local, a causa de un arranque de celos, en el que la tachó de lo peor. Cabe mencionar que Imelda afirmó tener las pruebas.

Pero ahora, a través del programa Sale el Sol, informaron que la tarde de este lunes 2 de febrero, el polémico periodista argentino, Javier Ceriani, va a compartir las pruebas de que en realidad Julián no habría sido agresivo con Imelda en ningún momento, y que en realidad sería ella la que se lesionaría, o sea, se golpearía o se estrellaría contra cosas, para provocar esas lesiones y acusar al difunto Figueroa como el culpable.

Aparentemente, el expresentador de Chisme No Like publicará videos en el que se ve a la actriz y cantante de 28 años causándose esas lesiones, afirmando que incluso este material también estaría en las manos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.

¿Imelda Tuñón se AUTOLESIONABA para ACUSAR a Julián Figueroa de M4LTR4T0? Supuestamente saldrán a la luz videos. ¿Qué OPINAS sobre esto? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/Z5HZbizej4 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui