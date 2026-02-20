Abogado de Gabriel Soto anuncia que ganan demanda contra Laura Bozzo; deberá pagarle más de 1mdp

Ciudad de México.- Después de meses de amparos y dimes y diretes, finalmente se ha confirmado que sin lugar a dudas, la polémica presentadora de origen peruano, Laura Bozzo, deberá de pagar más de 1 millón de pesos tantos al reconocido actor mexicano, Gabriel Soto, como a la actriz de origen ruso, Irina Baeva, ya que el abogado de artista, ha revelado que ganaron demanda en su contra.

Después de que Laura dijera que Irina no la representaba como mujer por robarle el marido a Geraldine Bazán, y también atacara a Gabriel duramente, la ahora expareja interpuso una demanda en su contra, que en el 2025 había dado la resolución de declarar culpable a la presentadora de Laura En América, y condenándola a pagar dos millones de pesos a los actores, o sea, un millón para cada uno, a lo que ella interpuso un amparo para cambiar la decisión.

Pero ahora, el licenciado en leyes, Gustavo Herrera, que representa a Soto, acaba de revelar que ya se dio una resolución a este hecho, y habla de que se archive el expediente como asunto concluido, leyendo un fragmento de la resolución final sobre esta demanda: "Dice el Tribunal Colegiado: 'Se revoca la resolución recurrida, segundo, la justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, Laura Cecilia Bozzo Rotondo, contra los actos que reclama las autoridades señaladas de la presente ejecutoria'".

uD83DuDD34 ¡Laura Bozzo pierde demanda por daño moral!

El Juzgado Séptimo de Distrito confirmó que deberá pagar los $2 millones a Gabriel Soto e Irina Baeva. La sentencia ya es firme y el abogado del actor advierte: el embargo va si no paga en 5 días. uD83DuDE31??uD83DuDCC4 #LauraBozzo #GabrielSoto… pic.twitter.com/VUg77y2Qpx — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) June 3, 2025

Ante esto, destacó que como los actores de Vino El Amor están separados, el 50 por ciento deberá de ir a Gabriel y el otro a Irina, asegurando que espera que en los próximos días se comience la documentación para que salde la deuda en los primeros cinco días: "Vamos a pedir que se de cumplimiento voluntario de la sentencia en el termino de cinco días. En el caso que no lo haga, entonces está la vía de apremio, pues que ya pedimos la orden de embargo y señalamos bienes para su embargo".

Finalmente, declaró que en caso de que no se deposite lo solicitado en los primeros días, la realidad es que comenzaran con un proceso de embargar propiedades de la famosa exparticipante de La Casa de los Famosos de Telemundo: "La suma que fue condenada desde la primera instancia, y la están condenando a pagar intereses moratorios a partir de la fecha que se ejecutó la sentencia".

Fuente: Tribuna del Yaqui