1 año sin Daniel Bisogno: En medio del escándalo entre Pati Chapoy y Alex, así recuerdan a 'El Muñe'

Ciudad de México.- En medio de la escandalosa pelea entre la reconocida presentadora y periodista mexicana, Pati Chapoy, y el expresentador del Ajusco, Alex Bisogno, se ha cumplido 1 año sin Daniel Bisogno, después de luchar en contra de complicaciones en su estado de salud, y así es como el público, sus colegas y seres queridos recuerdan a 'El Muñe'.

Un día como hoy, 20 de febrero, pero del año 2025, el mundo del espectáculo quedó en completo shock y se vistió de uno de los más tristes lutos de la historia, al confirmarse la muerte del reconocido conductor de Ventaneando, después de dos años luchando por su vida, y solo unos meses de haber recibido un trasplante de hígado. Su hermano menor, Alex, reveló que la causa fue una falla orgánica sistémica, pues a causa de complicaciones con su cirugía, enfrentó infecciones y otros retrocesos que al final, le costaron la vida.

Bisogno, pese a ser uno de los presentadores más reconocido por su estilo tan único y su larga trayectoria, tanto en TV, como en teatro e incluso la radio, el actor de Lagunilla, Mi Barrio, también era un hombre sumamente polémico, y tanto antes, como después de su fallecimiento, su nombre ha sido recordado no solo por este legado, sino por todos los pleitos entre su hermano con su exesposa, Cristina Riva Palacio y con Chapoy.

Pese a que se dijo que Daniel dejó muy en claro que es lo que deseaba sobre la repartición de sus bienes, desgraciadamente tras morir sin dejar un testamento, los conflictos sobre estos deseos se desataron entre Alex y Cristina, además de que el expresentador de Al Extremo acusó a su excuñada de no permitir una convivencia con la pequeña Michaela Bisogno, única hija de Daniel, afirmando que estaría condicionando el contacto con ella a cuestiones legales o económicas. Pero eso no es todo, pues a esta pelea se sumó Chapoy.

?? ANIVERSARIO LUCTUOSO DE DANIEL BISOGNO: Esta fue su última aparición en el programa de espectáculos Ventaneando



"Yo creo que te vas a ir a descansar más días a tu casa" NUNCA VOLVIÓ AL PROGRAMA uD83DuDE14



Descanse en paz #DanielBisogno pic.twitter.com/pnQ7ZuCL6S — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 19, 2026

La periodista de espectáculos y conductora de TV Azteca, pues en medio de las acusaciones de que Cristina cambió cerraduras de la casa familiar del actor de El Tenorio Cómico, la presentadora lo acusó de haber robado dinero y objetos de valor de dicha casa, que haría que Riva Palacio tomaría esta decisión e iniciado un juicio testamentario y cortar toda comunicación con la familia paterna, a lo que Alex arremetió en contra de ella.

Ahora, en las últimas semanas, el drama que más ha resonado de la familia, ha sido el hecho de que Chapoy criticó a la familia de enfocarse demasiado en el dinero de Daniel y de señalarla a ella de ser causante del fallecimiento de su madre, cuando no cuidaron de ella, afirmando que la señora en realidad nunca estuvo bien cuidada por ellos, afirmando que la última vez que la vio, se dio cuenta de su gravedad y un descuido de sus hijos.

Daniel Bisogno rompe el silencio y aclara los rumores con respecto a su salud. Vamos con las imágenes:#DanielBisogno pic.twitter.com/actbFsz0kL — Chismosote (@ChismosoteTV) October 19, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui