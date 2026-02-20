Autoridades de Mazatlán bajan del escenario a Grupo Codificado y los arrestan por cantar narcocorridos

Mazatlán, Sinaloa.- Recientemente ha comenzado a viralizarse el video en el que se puede ver el momento en el que los integrantes del Grupo Codificado, mientras que estaban en medio de su show en el Carnaval de Mazatlán, fueron interrumpidos y las autoridades lo bajaron del escenario, para posteriormente arrestarlos por cantar narcocorrido. Desde hace meses, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra del género.

Por esta nueva ley en contra de la música con apología al crimen organizado, es que los músicos Alex Ojeda Jr y su padre Alex Ojeda fueron esposados junto a los otros integrantes de la banda, esto después de entonar un corrido de este estilo, mientras que estaban presentando su show en el Carnaval de Mazatlán. Ante esto, los líderes de la agrupación masculina han salido a hablar al respecto, confirmando que sí fueron esposados y encerrados en la comisaría de dicha ciudad, pero que no fueron maltratados por las autoridades como se dice, sino que entienden que fueron órdenes de sus superiores e hicieron su trabajo.

Pero, pese a que declaran que no fueron golpeados y que comprenden que se hizo un trabajo, decidieron aclarar varias cuestiones sobre el porque cantaron dicho tema. Ojeda declaró que estaban tocando de todo un poco de su repertorio musical, cuando un mensaje llegó al teléfono de la agrupación en el que les pidieron dicho corrido en específico, y como lo habían tocado con anterioridad, no le vieron problemas, en especial porque no se les dijo que estaban prohibidos.

No debe haber ningún problema a menos que antes de presentarnos se nos deje claro, pero no fuimos informados, incluso cuando lo tocamos, se nos acercaron unas personas a decirnos que ya no tocáramos corridos y con la mejor actitud acatamos la petición", aseguró.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| ¡Por apología del delito! En pleno cierre del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, la música se detuvo en Olas Altas cuando Alejandro Ojeda Jr., vocalista de Grupo Codificado e hijo de un exintegrante de El Recodo uD83EuDD41, fue detenido tras interpretar corridos ???uD83DuDCA5. pic.twitter.com/0WVn5JgNLs — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) February 18, 2026

De la misma manera, destacó que al momento de ser bajados del escenario, el policía municipal sí fue un "poco grosero", pero que nunca se imaginaron que sería por su canción, sino que era porque se acabó el tiempo, y que no necesitaron más que una advertencia para bajar: "Se cambió el ambiente a cumbias, mencionar que ya habían pasado 20 minutos, llegan cerca de 30 elementos a detener a mi hijo y a los muchachos, se terminaron llevándolo, esposándolo, aparte del staff y cuando vi los empujones me metí y también me empujaron".

"Estamos un poquito tristes porque no la estábamos pasando muy bien, algo bastante triste porque era un evento que llevábamos tiempo planeando, y queremos aclarar que hay mucha gente desinformada de lo que es Grupo Codificado".

Fuente: Tribuna del Yaqui