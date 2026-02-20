Demanda contra Ramón Ayala Jr. por presunto asalto sexual en Texas; el 'Rey del acordeón' se pronuncia

Ciudad de México.- Una grave acusación enfrenta el hijo de Ramón Ayala, conocido popularmente como el Rey del acordeón. La denuncia se presentó en Estados Unidos, más específicamente en Hidalgo, Texas, donde un fotógrafo demandó a Ramón Ayala Jr. por presunto abuso sexual mientras trabajaba en una gira musical acompañando a su emblemático progenitor durante 2024-2025.

Según el documento legal, algunas de las conductas que se le atribuyen incluyen pasearse en ropa en varias ocasiones dentro del autobús de la agrupación y, presuntamente, hacerlo bajo los efectos de sustancias ilícitas. Asimismo, el demandante, cuya identidad se mantiene bajo el seudónimo John Doe, asegura que fue sometido a comentarios de índole sexual, tocamientos y otras conductas no consentidas.

Crystal de Toro, una de las representantes legales de la supuesta víctima, compartió en el programa Al rojo vivo que solicitan una compensación económica superior a los 25 millones de dólares como reparación del daño. Durante la entrevista, también se mostraron dos imágenes: una del hijo del cantante con muy poca ropa y otra en la que sostiene una bolsa con un polvo color blanco.

Ramón Ayala y su hijo

Respuesta de Ramón Ayala

Hace unas horas, Ramón Ayala se pronunció en su perfil de Instagram, acusando a los medios de aprovecharse de la situación para agravarla y dañar su legado, el de un artista que a sus 80 años sigue vigente en el mundo de la música. Asimismo, puntualizó que, por cuestiones legales, no puede entrar en detalles y expresó su deseo de paz hacia quienes actúan "malsanamente" para obtener beneficios.

"Vivimos en un mundo donde la libertad de expresión es para todos. Lastimosamente, en afán de obtener atención, reconocimiento o remuneraciones económicas, algunas personas sin fundamento intentan sacar ventaja y manchar el legado de un artista que salió de la nada con humildad, esfuerzo y sacrificio", señaló en un fragmento de su escrito. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui