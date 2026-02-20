¿El Expríncipe Andrés vendía a sus hijas? Afirman que enviaba FOTO de Eugenia y Beatrice a Epstein

Londres, Inglaterra.- De nueva cuenta el nombre del expríncipe Andrés vuelve a estar en el centro del escándalo, debido a que se acaba de revelar que le enviaba fotos de sus dos hijas, la Princesa Beatrice y la Princesa Eugenia de York, al fallecido pedófilo y empresario estadounidense, Jeffrey Epstein, ¿acaso era tal su cercanía que también iba a usar a sus hijas para venderlas?

El exroyal, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, sigue en el centro del escándalo, y cada día sale más documentación en su contra en el caso de Epstein, que lo hunde pública y legalmente. Por esto motivo incluso fue arrestado el pasado jueves 19 de febrero del año en curso, pues se ha dicho que podría haberle dado información confidencial de Gobierno británico al fallecido empresario estadounidense.

Pero ahora, la información que ha salido a la luz sobre el alcance que tenía la cercanía entre Epstein y el hijo de la Reina Isabel II, ha causado un gran shock e indignación, debido a que en los documentos compartidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, señalan que el antiguo duque de York le estuvo enviando correo a Jeffrey entre los años del 2011 y el 2012 de sus hijas anteriormente mencionadas.

¿Por qué fue detenido el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del príncipe Carlos? Investigaciones señalan al exmonarca por compartir información sensible con Jeffrey #Epstein.@Caro_lomass #LoDijoZea #NoticiasImagen @FranciscoZea pic.twitter.com/eguk9rPV8A — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) February 20, 2026

Aunque por fortuna estas imágenes no comprometían la seguridad de sus hijas al lado de Sarah Ferguson, son la prueba de que el hermano menor del Rey Carlos III mintió y no cortó la comunicación con el empresario financiero después de ser arrestado en el año del 2008, condenado por la red de tráfico sexual, y en realidad pese a su condena y todos los crueles crímenes de los que era acusado, seguía siendo un amigo cercana.

Cabe mencionar que según los documentos, revelan que no solo había imágenes de las primas del Príncipe William, sino que también diferentes fotos familiares, en diferentes eventos, tantos políticos como parte de la Corona británica, así como de reuniones familiares fuera de la agenda real, tal como vacaciones de verano, de Navidad y demás, mostrando que hay más cercanía de la afirmada.

El príncipe Andrés envió a Jeffrey Epstein fotos de sus hijas, según los documentos revelados por la Casa Blanca.

Sarah Ferguson le pidió matrimonio a Epstein tras salir de la cárcel: "Estoy a tu servicio".

(paso de comentar.. creo que se califican solos ) pic.twitter.com/emEy3jiMSz — SYLVIA (@sylviallys) February 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui