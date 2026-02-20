"En un segundo": Jorge D'Alessio confiesa que no reaccionó cuando su hijo fue atacado por un tiburón

Ciudad de México.- Como te informamos previamente en TRIBUNA, un tremendo susto vivieron la modelo mexicana Marichelo y el famoso cantante Jorge D’Alessio, pues el menor de sus hijos, Patricio D’Alessio, fue atacado por un tiburón y lo que sería un día familiar bastante tranquilo se convirtió en uno de los momentos más traumáticos para la familia. De hecho, en un inicio no se había manifestado el primogénito de Lupita D’Alessio, pero ahora ya salió a hablar del asunto y aquí te tenemos todos los detalles.

El también fundador de Matute, en un breve encuentro con medios del espectáculo, compartió su versión de lo que sucedió con el tiburón de arrecife de aproximadamente un metro de longitud. Para empezar, dejó en claro que sí fue algo bastante difícil porque todo cambió "en un segundo" y agradeció a Dios que no pasara a mayores, pues la misma Marichelo mencionó que únicamente necesitó 30 puntadas.

"Estos animalitos muerden por curiosidad, le dio tres mordidas; la segunda que le dio ya le dolió mucho, la jaló y eso le rasgó bastante la piel, entonces esa fue la herida más grave", aseveró el progenitor. Asimismo, recalcó que su reacción ante la emergencia no fue la mejor porque, al escuchar gritar a sus hijos, corrió hacia ellos, pero cuando tomó al pequeño y vio la lesión se quedó pálido por el shock.

El nieto de Lupita D’Alessio

Afortunadamente, en ese preciso instante llegó el mesero, le dijo "dámelo" y, mientras él no podía hacer nada, su esposa hizo el torniquete. Sin embargo, a pesar de su estado de trance, al final aportó de alguna manera porque le dio por acercar la camioneta. En un fragmento de la historia, Jorge comienza a platicar lo que pasó una vez que llegaron a urgencias con el objetivo de que su niño estuviera bien.

¿Cómo va la rehabilitación?

En unos días estará como si nada Patricio y no tendrá ningún problema para caminar. Por lo pronto, el hermano de Ernesto D’Alessio se comprometió a que todos aprenderán primeros auxilios. Incluso señaló que, antes de que cosieran a su hijo, tuvieron que anestesiarlo de manera local y por sus gestos fue evidente que para el padre de familia resultó doloroso ver al niño pasándola mal.

Fuente: Tribuna del Yaqui