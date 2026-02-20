Hijo de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, provoca debate por tema que alude a 'El Plumas' del CJNG

Ciudad de México.- El hijo mayor de Pepe Aguilar nuevamente está en el ojo del huracán y ahora por una curiosa publicación que realizó en sus historias de Instagram, pues usó una canción narco-rap donde se menciona directamente a El Plumas o La Gallina, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), generando un gran revuelo porque no es la primera vez que hace algo semejante.

Es importante destacar que, unos meses atrás, Emiliano Aguilar aludió a este mismo grupo criminal cuando portó una gorra negra con un dibujo de El Mencho, líder del CJNG. Este artículo lo traía en la presentación del tema Lamberto Quintero, grabado y producido por Óscar Aguilar y Kristy Aguilar. Evidentemente fue muy cuestionado no solo porque él es una figura del espectáculo, sino que, al ser el primogénito de Pepe, varios también señalaron al intérprete de Por mujeres como tú.

¿Qué hizo ahora?

Cabe destacar que en la historia se observa una captura de pantalla de un chat con varios mensajes de voz y emojis, donde aparece la canción El Plumas de Remp y El Primo en reproducción, seguida de un "BIEN BRAVOS Y LUEGO MANDANDO BESOS". A pesar de la falta de contexto, el detalle que para nada pasó desapercibido, como te mencionamos, fue el polémico tema musical.

Nemesio Oseguera Cervantes

¿De qué trata la canción?

Según información disponible en internet, el tema salió a la luz en 2024 y aborda la violencia, el consumo de drogas y los lujos; además, menciona los nombres de los colaboradores de Nemesio Oseguera Cervantes, siendo un claro ejemplo la frase: "Ando bien ondeado y soy el comandante Plumas, voy subiendo como la espuma", algo que hace referencia a este personaje muy cercano al líder criminal.

¿Quién era Francisco Javier Gudiño Haro?

Francisco Javier Gudiño Haro, a quien conocían mayormente como El Plumas o La Gallina, fue uno de los operadores que más se le vincula con El Mencho. Además, se le responsabiliza por el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval y por el ataque armado contra Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Incluso, en 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó como cabecilla extranjero del narcotráfico bajo la Ley Kingpin.

