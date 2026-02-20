Horóscopo Chino: La abundancia favorece al Buey y al Dragón; conoce que te depara según tu signo

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este viernes 20 de febrero del 2026, en el que declaran que la abundancia favorecerá especialmente al signo del Buey y el Dragón.

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

CABALLO (Años del signo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Las cosas requieren su tiempo, todo cumple un ciclo y se debe de tener constancia y moderación para alcanzar las metas, por lo que los astros sugieren que te enfoques en las tareas que tienes para alcanzar la meta y no dejar que la impaciencia se apodere de ti o podrías pasar un mal día.

CABRA (Años del signo: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las tensiones podrían estar muy presentes en el ámbito legal, por lo que se aconseja que se tenga prudencia y mantener un equilibrio con las emociones, no dejar que estas te invadan o podrías tener confrontaciones y generar conflictos.

MONO (Años del signo: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este día a nivel profesional será el indicado para empezar a avanzar en esos proyectos pendientes y ajustar detalles, pues la fortuna estará de tu lado, y la disciplina tendrá finalmente los resultados esperados y avanzará hacía donde deseas.

GALLO (Años del signo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La abundancia también favorecerá este signo, pero con la estabilidad emocional y económica que tanto se ha buscado, la capacidad de observación nata va a jugar un papel importante para no dejar pasar por alto pequeños detalles que ayudarán a encontrar soluciones rápidas y generar un beneficio financiero.

PERRO (Años del signo: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es buen momento para ordenar metas a largo plazo, para actuar con coherencia y evitar las distracciones de lo que es importante, por lo que debes de mantener la disciplina en aquello que te interesa mejorar y avanzar.

CERDO (Años del signo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía te favorecerá, pues tendrás un crecimiento importante, aunque las cosas irán un poco lento, por lo que debes de organizar mejor tus tiempos y enfocar las prioridades. Evita los excesos, y podrás comenzar con una estabilidad financiera y emocional.

RATA (Años del signo: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un buen día para organizar finanzas y avanzar en proyectos laborales, pues lograrás hacer acuerdos importantes, tanto de manera laboral como personal, obteniendo resultados favorables que te permitirán un crecimiento, especialmente económico.

BUEY (Años del signo: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Este viernes va a ser fructífero, debido a que la energía cósmica estará de tu lado dejándote pensar con calidad, y las manifestaciones darán su fruto, pues podrás terminar las tareas pendientes que tenías, recibirás buenas noticias y económicamente tendrás un acuerdo importante.

TIGRE (Años del signo: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este día se valiente y deja que esta te impulse a tomar las decisiones importantes del día, pues esto ayudará a una abundancia que no solo se reflejará en acuerdos económicos, sino que también traerá paz mental, aunque no se vea en este día, las decisiones de este viernes se reflejarán protno.

CONEJO (Años del signo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Finalmente vas terminar algo que llevabas demasiado tiempo postergando, por lo que sentirás una gran paz interna, ya sea que sea una tarea personal o laboral, una vez que concluyas esto, tendrás una calma y la abundancia llegará.

DRAGÓN (Años del signo: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Toda la carga mental y emocional que estabas cargando, finalmente va a comenzar a disiparse, pues podrás elegir tu camino a seguir tras pasar una mala racha, lo que hará que la prosperidad en la paz mental comience a aumentar y poco a poco la abundancia en otros ámbitos de tu vida se hará presente.

SERPIENTE (Años del signo: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un día favorable para consolidar acuerdos o inversiones, pero es importante que a lo largo de la jornada laboral mantengas discreción para fortalecer los resultados y lograr que sea un día estable y productivo.

