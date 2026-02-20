Horóscopos Nana Calistar HOY SÁBADO 21 de febrero 2026: Esto le espera a tu signo con Sol en Piscis

Ciudad de México.- Este sábado 21 de febrero de 2026 llega con una energía más ligera pero profundamente emocional, ya con el Sol avanzando por los primeros grados de Piscis, lo que intensifica la intuición y la necesidad de conexión espiritual. Nana Calistar señala que la vibra del fin de semana invita a bajar el ritmo, escuchar lo que el corazón viene diciendo desde hace días y rodearse de personas que aporten paz.

Según la influencia de los astros, el universo favorece los encuentros sinceros, las reconciliaciones y los momentos de introspección. Es un excelente día para soltar rencores, perdonar y cerrar capítulos que aún estaban abiertos. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este sábado invita a fluir, confiar en los tiempos del universo y permitir que el fin de semana traiga claridad y paz interior.

Horóscopos de Nana Calistar para hoy sábado 21 de febrero de 2026

Aries

Este sábado vienes con ganas de hacer mil cosas, pero cuidado con querer controlar todo. La energía pisciana te pone más sensible, aunque no lo quieras aceptar. En el amor, alguien podría reclamarte atención; si te importa, demuéstralo con hechos. Se marcan salidas o reuniones que te ayudarán a distraerte.

Tauro

El fin de semana te invita a relajarte y dejar de pensar tanto en pendientes. No todo es trabajo. En el amor, podrías recibir un detalle o mensaje que te haga sentir especial. Cuida tu dinero, no gastes por quedar bien con otros.

Géminis

Andarás muy sociable y con ganas de salir. Este sábado es perfecto para convivir con amistades o conocer gente nueva. En el amor, evita prometer cosas que no estás seguro de cumplir. Una conversación te dará claridad.

Cáncer

Las emociones estarán intensas, pero también habrá momentos de mucha conexión. Es un buen día para hablar desde el corazón. En el amor, alguien podría abrirte sus sentimientos. No tengas miedo de mostrar tu lado vulnerable.

Leo

Este sábado podrías sentir que necesitas un respiro. Baja el ritmo y evita dramas innecesarios. En el amor, no hagas escenas por suposiciones. Si algo te incomoda, dilo con calma. Se marcan buenas noticias en algo que estabas esperando.

Virgo

Querrás poner orden hasta en el fin de semana, pero también necesitas descansar. Es buen momento para cerrar pendientes personales. En el amor, alguien necesita más paciencia de tu parte. No seas tan exigente.

Libra

La energía del día favorece las reconciliaciones y los encuentros sinceros. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites confiar. Cuida tu equilibrio emocional y no cargues problemas ajenos.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que no esperabas. Este sábado será ideal para reflexionar antes de tomar decisiones importantes. En el amor, alguien del pasado podría dar señales; piensa bien antes de responder.

Sagitario

Andarás con ganas de aventura y diversión. Este fin de semana es perfecto para cambiar la rutina. En el amor, se marcan acercamientos interesantes. No juegues con sentimientos si no buscas algo serio.

Capricornio

Las responsabilidades siguen presentes, pero este sábado intenta darte un espacio para ti. En el amor, alguien podría pedirte más tiempo o atención. Aprende a equilibrar lo laboral con lo emocional.

Acuario

Estás en una etapa de cambios internos y este sábado podrías sentir mayor claridad. En el amor, se marcan conversaciones importantes que definirán el rumbo de una relación. Escucha tu intuición.

Piscis

Con el Sol en tu signo, la energía te favorece. Este sábado será ideal para pensar en nuevos comienzos. En el amor, podrías vivir un momento muy especial si dejas atrás inseguridades. Confía en lo que sientes y fluye.

