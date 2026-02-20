Malu Carreras rompe el silencio sobre demanda en contra de Paco de la O por violencia física

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Malu Carreras, recientemente brindó una rueda de prensa, en la que decidió romper el silencio ante todos los dimes y diretes que hay sobre su demanda por violencia, tanto física como psicológica, en contra del polémico actor, Paco de la O, en la que aclaró puntos importantes sobre la agresión que sufrió a manos de la exestrella de Televisa.

Como se sabe, en enero de este 2026, la actriz de melodramas mexicana, denunció de manera pública, y también legal, que mientras que estuvo de pareja con el exesposo de Gaby Platas, ella "sufrió situaciones de violencia física y psicoemocional", destacando que es por esto motivo que ella acudió "a las autoridades para pedir apoyo", señalando que ya no iba a callar lo que vivió a su lado.

Ante medios como TV Azteca, mencionó que ya hay una carpeta de investigación abierta para que se investiguen los hechos que ella ha denunciado ante las autoridades correspondientes, de los hechos ocurridos el pasado 4 de enero de este 2026, por lo que pide un alto a las especulaciones y mentiras: "Por tal motivo y en respeto al debido proceso, no me es posible brindar más detalles al respecto ni emitir declaraciones adicionales sobre el tema. Confío plenamente en que serán las autoridades competentes quienes alcancen a esclarecer lo sucedido conforme a derecho".

Carreras subrayó que algunas versiones publicadas no corresponden con lo que en realidad pasó, señalando que ella quiere justicia para lo que sufrió, no desea inventar situaciones que no sucedieron, por lo que una vez más pidió que se deje de difundir información falsa: "No obstante, considero necesario precisar algunos puntos, ya que en diversos espacios se ha difundido información que no corresponde con los hechos del día 4 de enero. Desconozco el origen de esas versiones y no sé de dónde proviene la información que ha circulado".

Es importante aclarar que mi expareja no me golpeó la cabeza, no me ahorcó ni me pateó. Mi hijo no se encontraba presente en el momento del incidente. Tampoco fui amenazada con que se le haría daño si yo decía algo. Asimismo, nunca vi que esta persona llegara acompañada el día de los hechos", agregó.

En tanto, pidió a la prensa respeto a su proceso, recordando que en medio de todo esto se encuentra su hijo, que no solamente son dos celebridades en medio de una disputa legal, mencionando a los periodistas que su deber es publicar hechos verificados en su totalidad: "Les pido encarecidamente que sean cuidadosos con la información que difunden y que verifiquen adecuadamente los datos antes de publicarlos. Este es un asunto delicado que merece respeto, discreción y sensibilidad. De manera muy especial, solicito que no se involucre a mi hijo en este tema bajo ninguna circunstancia".

A partir de este momento, les pido también que no me realicen más preguntas relacionadas con este proceso. Mi prioridad es permitir que las autoridades competentes hagan su trabajo sin interferencias ni especulaciones públicas. Si en el futuro desean contactarme, estaré disponible únicamente para asuntos relacionados con mi carrera como actriz. No emitiré comentarios sobre la relación que viví con esta persona ni sobre el proceso legal en curso", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui